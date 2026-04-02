環境局每周公布車用燃油價格走勢 5間油公司價格近月攀升創新高

中東局勢不穩，導致燃油價格上升。環境及生態局將每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的7天移動平均零售價，與同期國際成品油的市場指標價格走勢，協助公眾監察本地油價走勢；其中5間油公司包括加德士、埃索、中國石油、蜆殼和中石化均創近月新高。
環境局表示，原油與成品油是不同的產品，國際原油價格的變動與車用燃油零售價的調整未必同步。環境局在走勢圖表採用國際成品油的市場指標價格與車用燃油零售價格作比較，協助公眾監察本地各油公司零售價和國際成品油價的走勢、是否同步和差距等。
局方指，走勢圖表除顯示車用燃油的零售牌價外，亦顯示各油公司門市折扣後的零售價格，即扣除門市入油即時折扣後的價格，公眾可比較不同油公司門市售價的平均水平，選擇價格較相宜的油公司；惟走勢圖表沒有計算只提供給指定顧客而非所有顧客可以享用的其他折扣，例如信用卡折扣或油公司積分卡折扣。
局方又指，已向本地主要油公司重申能源對香港的經濟和社會運作的重要性，並要求各油公司保持本港車用燃油供應穩定。局方表示，會繼續密切留意地緣政治變化、國際能源價格走勢，及本地燃料供應情況，保障香港能源供應穩定。走勢圖表將在每周三下午，公布過往一周的走勢圖表；若周三為公眾假期，將於下一個工作日公布。根據環境局昨公布的數據，5間本地油公司的油價自2月底至3月初均顯著上升，最新價格更創下近來新高，其中無鉛汽油本地零售價格(未計折扣)截至周一，達每公升32元水平。
對於環境局每周公布相關價格，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報指，相關措施對消費者幫助不大，純粹知悉價格資訊，形容是「有少少失望」。他指，即使同一間油公司，每個油站的價格都有少許差別，期望政府可以提供更多如折扣相關的資訊。