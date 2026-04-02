環境局每周公布車用燃油價格走勢 5間油公司價格近月攀升創新高

中東局勢不穩，導致燃油價格上升。環境及生態局將每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的7天移動平均零售價，與同期國際成品油的市場指標價格走勢，協助公眾監察本地油價走勢；其中5間油公司包括加德士、埃索、中國石油、蜆殼和中石化均創近月新高。

環境局表示，原油與成品油是不同的產品，國際原油價格的變動與車用燃油零售價的調整未必同步。環境局在走勢圖表採用國際成品油的市場指標價格與車用燃油零售價格作比較，協助公眾監察本地各油公司零售價和國際成品油價的走勢、是否同步和差距等。