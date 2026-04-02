的士最少兩電子支付首日實施 運輸署長提醒司機貼收款標示 乘客問多句 指邊境管制站免費Wi-Fi可解訊號弱問題

所有的士司機昨日開始，必須提供最少兩種電子支付工具，包括一種二維碼和一種非二維碼電子繳費媒介，本報記者昨先後測試以二維碼方式PayMe及非二維碼方式信用卡繳付的士車資，付款過程雖比現金找續稍長但整體流暢。運輸署長謝詠誼上任首日，到荃灣一個的士站視察新措施下的運作，表示樂見大批的士司機配合而註冊電子支付戶口，目前已有約4.7萬名司機登記商用八達通收款戶口，比全港4.6萬名活躍的士司機多，形容數字令人鼓舞，又指整體運作大致暢順。

謝詠誼

謝詠誼建議司機「開工貼、收工掹」收款標示 謝詠誼相信，新規定對的士司機和業界形象有正面影響，亦有市民反映以電子支付繳付車資，有助提升其體驗，觀察亦見的士司機使用電子收費裝置時沒有特別困難，預計可吸引到更多市民和遊客選搭的士。不過，她發現不少的士未有在車窗指定位置，張貼列出提供哪種支付方式的貼紙，建議司機「開工就貼上去，收工就掹返落嚟」，乘客亦可在登車前向司機查詢，「都係個好簡單嘅動作。」 的士司機蔡先生表示，過去需要在車內預備很多現金，每次離開都要一併帶走錢兜較不方便。的士司機林先生坦言，有較年長的司機明言因不諳操作電子支付，只好選擇提早退休。的士司機鄭先生就表示，不太感覺到電子支付令收款過程更方便，只是配合政府要求而做，另有司機反映曾以二維碼收款，起初以為成功未料最終失敗。

收電子支付平台費不屬濫收車資 的士電子支付系統供應商DASH指，昨日交易量較一般日子明顯增加，反映更多乘客在新安排下選擇以電子方式繳付車資，最繁忙時段為上午9時至11時，主要由近郊地區前往尖沙咀等各大商業區。DASH又指，信用卡交易在首半日仍佔該公司電子支付的大多數，另有約15%交易來自海外Visa信用卡。運輸署指，乘客如在街上截乘的士，司機必須按錶收費，據了解目前個別電子支付平台會在錶價以外，收取平台費又或提供不同優惠，強調有關平台費由平台收取，不屬車資一部分，因此這情況下的士司機並不屬濫收車資。

立法會議員吳傑莊在一個電台節目認為，措施初期有機會出現運作不暢順的情況，拖慢支付時間，如手提電話型號較舊、在較偏遠郊區網絡接收情況不太理想等，但相信司機會逐漸熟習，又稱即使未能使用電子方法，現金仍然是後備方案。 方保僑：中港數據漫遊服務解邊境接收弱 對於業界擔心邊境管制站網絡接收較弱，謝詠誼表示政府設有免費Wi-Fi，相信問題可慢慢解決。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時很多電訊商的月費計劃，都已包含一些免費的中港數據，當的士司機在偏遠地方接收訊號不穩而無法啟動電子支付，最有效方法便是啟動漫遊。他表示，一般情況可先關閉漫遊數據，直到在邊境附近需要時才打開，便能解決網絡接收不良的問題，又建議電訊商可提供數月中港數據漫遊服務作為誘因，吸引會在邊境工作的的士司機。