消防聯同反黑及無人機小隊　打擊將軍澳區非法加油站

警方表示，鑒於非法流動加油活動有上升趨勢，將軍澳警區反三合會行動組及東九龍總區小型無人機小隊昨日(1日)晚上聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊人員，於將軍澳區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於將軍澳工業區駿日街搗破一個懷疑非法加油站，共檢獲約257公升汽油，市值約8,200元。行動中，警方以及消防處人員於上址發現大批入油工具，並截查一名21歲本地男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

消防處已將涉案的汽油檢走，並會向法庭申請充公。經初步調查，相信該涉案車輛已營運約一星期，並用即時通訊應用程式接訂單。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁1年。警方重申會致力打擊三合會收入來源及一切有組織罪行，並將會繼續聯同其他政府部門，全方位打擊這類有組織非法活動。警方並呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。