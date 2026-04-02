11名女子疑被劉馬車抱腿及摸大腿　警方正調查有否更多受害者(更新)

11名女子近日疑被一名男子摸大腿及從後抱腿非禮，警方昨日拘捕一名29歲男子，消息稱涉事男子是外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒。男子被暫控多項猥褻侵犯罪，本月4日會在觀塘裁判法院提堂。
受害人與「劉馬車」並不認識
警方今日在記者會上指，接獲10名年齡介乎12至26歲的女子報案，稱上月29日至昨日（4月1日）被一名男子非禮，男子落手後隨即迅速逃離現場。警方表示全部受害人與疑犯並不認識。
據了解，其中一宗案件發生在3月29日晚上10時45分，劉與受害人在天水圍一架輕鐵並排而坐，離座時被劉用手摸大腿。其後，在3月30日至4月1日期間，劉隨機在各區犯事，包括荃灣楊屋道、上水彩園路、屯門大興、良景、旺角朗豪坊、旺角新之城等地，尾隨受害人及從後抱大腿。有受害人認出「劉馬車」，加上大部分事發地點均有閉路電視。警方鎖定「劉馬車」，昨日下午約3時半於旺角一個商場拘捕他。
除了上述報案的10名女子，警方翻查閉路電視片段後，發現疑犯還有在昨日(4月1日)凌晨約1時20分，在將軍澳和明苑和逸閣對開非禮另一名女子。但暫時未接獲相關報案，警方正積極尋找受害人進行調查。
警方出示疑犯多次犯案身穿的衣服照片，包括黑色外套、白色上衣、綠色長褲，及戴上黑色帽子。警方正調查會否涉及更多受害人，呼籲受害者勿猶豫報案。警方正調查疑犯的犯案動機，相信他是在街上尋找目標，單獨犯案。
「劉馬車」有類似的前科，去年9月在天水圍咖啡店假裝問路，觸碰女子大腿後逃離現場，女子緊追至輕鐵站，「劉馬車」突然給她200元。他原被控一項非禮罪，其後改控普通襲擊罪，劉承認控罪。另外，他早於2023年被控3度在天水圍非禮3名年僅13歲至14歲的女子，當時認罪。