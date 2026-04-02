結業潮｜台灣「8鍋臭臭鍋」6月底撤出　直言香港飲食市道艱難

該品牌周三（4月1日）在社交平台表示，自2016年在香港開業至今走過近10年的時光，輾轉遷至現時在港唯一位於葵芳匯的葵芳分店，為顧客帶來正宗的台灣臭臭鍋味道。品牌感謝不少熟客，從尖沙咀開業起一直支持，甚至跨區光顧。惟近年「本地飲食市道艱難」，經過慎重考慮後決定待葵芳分店租約屆滿後於6月底結業。該公司稱，天下無不散之筵席，衷心感謝顧客們多年來的支持與厚愛，希望未來有機會再次與各位分享台灣美食。

8鍋臭臭鍋於2005年在台灣新北市創辦，其後轉做連鎖式經營，十年間開了40多間加盟店，2016年攻港在尖沙咀金巴利道開店，及後於2024年結業，品牌2018年亦曾於銅鑼灣開店，2023年7月結業，同月改於葵芳開店。該店最出名的是「招牌臭臭鍋」，鍋內放了15種配料如臭豆腐、沙白、炸枝竹、大白菜、豬肉片、貢丸、米血糕、大腸等。

有網民留言表示不捨，「真係好唔捨得，真係要爭取最後機會食多幾次啦」、「在香港的台灣人..以後要去哪邊吃藥膳鍋，懷念台灣味的時候一定拜訪的火鍋店」、「超正宗的台灣味，居港台灣人很愛」。