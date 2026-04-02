中電消費券2026｜低用量等60萬戶獲派消費券　林超英：冇叫大家一定唔開冷氣

中電第五度推中電消費券計劃，向約60萬個合資格家庭派發總值100港元的消費券，於超過4,000間零售店舖及食肆使用。圖一由左至右：紅豆冰室負責人陳兆秋、前香港天文台台長林超英、中華電力企業發展總裁莊偉茵。(中電提供)

中電連續第5年派發100元消費券予低用量及享有長者電費優惠的用戶，今年有約60萬戶合資格，希望鼓勵節能之餘亦可帶動零售及餐飲業生意。中電企業發展總裁莊偉茵表示，香港經濟正逐步回暖，但市民消費模式轉變下，零售及餐飲業界仍面對一定營運壓力，中電希望藉消費券所產生的乘數效應，刺激本地市道，釋放消費潛力，助力經濟提速發展。

「熱到暈暈地就實開 環保唔使搵命博」

以「酷熱下堅持不開冷氣」而著名的前天文台台長林超英近年都達到中電的低用量標準並取得消費券，去年平均每日只用4度電，一年電費僅約1,300元。他表示，這張消費券不只是金錢上的價值，因為宣揚環保的人或者為了救地球用少了電，又透露會將消費券交給太太使用。

對於「不開冷氣」的形象，他強調：「可以唔開冷氣就唔開冷氣，我冇叫大家都一定唔開冷氣，如果熱到暈暈地就實開，因為環保唔使搵命博」。他建議倘要開冷氣，可以調校至27度甚28度。除此之外，他又建議市民少沖熱水涼，改沖「室溫水」，因熱水爐耗電量可達「一萬火」，以沖24分鐘計算已用了4度電。