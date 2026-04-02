信和啟動「GoCircular | 好物共享」 聯動140物業回收近9公噸舊物 綠色創科延續資源生命

可持續發展近年成為全球發展新趨勢，對香港人而言，環保已不再只是「少用一根膠飲管」簡單的事，而是如何將循環經濟融入日常生活。信和集團近期首度舉辦跨區、跨界別的「GoCircular | 好物共享」企劃。活動不單止聯動旗下140個物業，更在短短一個月內回收了高達8,870公斤的舊物，將「重用、再生、共享」的理念由屋苑帶進商場，再回饋社區。

聯動140物業 展現鄰里回收力量 循環經濟的核心在於資源再利用，從源頭減廢。信和集團早前透過信和管業優勢及基督教勵行會，在旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場發起舊物回收行動。在短短一個月內，住客、租戶及員工積極響應，捐出衣物、玩具、家電及書籍等狀態良好的閒置物品。 是次行動最終共收集到8,870公斤舊物，成績斐然。為表揚大家的熱情參與，集團更特別嘉許「十大重磅捐贈物業」，當中包括海悅豪園、萬景峯及宏天廣場等，正正反映出只要有合適的平台與便利的網絡，市民對實踐綠色生活有著極高的積極性。

信和集團首席商務總裁蔡碧林女士指出，升級再造是循環經濟當中最具活力的環節，集團樂見年輕創業家結合創意與科技，為資源賦予第二生命，從源頭減廢、物料重用到延續價值，將循環經濟帶入社區，並希望推動循環經濟為一種生活態度，每個人都能輕鬆參與、樂在其中。

商戶齊撐 從營運細節築起回收機制 循環經濟的落實，商戶的參與至關重要。奧海城商戶金滿庭代表朱先生（Tony）提到，餐飲業在營運中難免產生廢棄物，但透過與商場物管團隊建立完善的機制，餐廳積極參與廚餘回收，並落實紙皮、塑膠及玻璃樽的分類回收。他指出，這類合作不但能從源頭減廢，更有助於將可持續發展內化為企業文化的一部分，提升員工意識。在今次「GoCircular | 好物共享」企劃中，金滿庭亦身體力行捐出書籍及衣物支持義賣，鼓勵大眾將減廢融入生活。

5大商場多元體驗 讓環保變「潮」變有趣 除了屋苑回收，集團更將這股綠色理念帶進大眾的消費生活。除奧海城外，由復活節假期至4月中，集團旗下商場—屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場及利東街，聯動逾30個本地品牌，推出一連串主題活動。

名人加持與升級工作坊 深化價值鏈 奧海城現場更有「名人二手衣飾專區」，展出陳健安、阮小儀等名人的舊愛，讓公眾在尋寶之餘，亦能思考物料重用的可能性 。此外，本地木藝品牌「START FROM ZERO」亦主理「舊木地板升級再造工作坊」，帶領公眾將廢棄木材轉化為開瓶器及飾物盤，賦予資源「第二生命」。集團亦聯乘多個本地品牌推出升級再造精品作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會。 願景引航 建構更美好生活 從單純的物業管理到跨界別的綠色企劃，信和集團成功示範了大型企業如何發揮平台影響力，將生澀的經濟術語轉化為貼地的社區行動，真正實現「建構更美好生活」的願景 。