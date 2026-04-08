旺角區少年警訊名譽會長會就職典禮暨活力少訊嘉年華圓滿舉行 全國政協委員王嘉恩接任主席攜手培育青少年正向成長

旺角區少年警訊名譽會長會就職典禮暨活力少訊嘉年華圓滿舉行

青少年是社會未來的接班人，為讓他們能茁壯成長，少年警訊一直為青少年提供健康成長的平台。適值旺角區少年警訊名譽會長會換屆，新一屆旺角區少年警訊名譽會長會就職典禮剛於2026年3月28日假警官會所順利舉行，新一屆領導團體將與社會各界攜手，共同努力推動香港青少年立德樹人、全面發展。 典禮請來包括油尖旺區民政事務專員李家維太平紳士、旺角警區指揮官張立灝總警司、副指揮官陳潤金高級警司、教育局學校發展及行政科高級學校發展主任(油尖及旺角)1胡樹昌先生、油尖旺區家長教師會聯會主席麥丹莉女士等多位嘉賓出席，見證新一屆團隊履新，同時亦讓一班青少年有機會盡展才華。

莊嚴的升旗儀式

旺角少年警訊名譽會長會新任主席王嘉恩博士對接任新一屆主席深感責任重大，他身為全國政協委員，長期關注香港青少年成長，他深知少年警訊是培育青少年正向價值觀、連結社會、認識祖國的重要平台，他將竭盡所能，不負各界重托。他並指在前任梅主席領導下，旺角少年警訊的會員人數攀升至5,213人的新高，各類豐富多彩的活動遍地開花，為每位少訊會員打造成長鍛煉的優質平台。 他指少年警訊IDEAS獎勵計劃的五大核心範疇，即I：Innovation創新思維；D：Discipline守法自律；E：Exposure多元視野；A：Adventure歷奇訓練；S：Synergy協作共創，為會員帶來精彩多元的活動體驗，讓青少年健康成長，化身社區安全小衛士，用實際行動服務身邊市民。

旺角少年警訊名譽會長會新任主席王嘉恩博士

提升家國情懷及身份認同 兼具國際格局 王博士並指，自幼學武的他深信「少年強則國家強，少年進則國家進」，而青少年是香港的未來，國家的希望，肩負著維護香港繁榮穩定、建設美好家園、振興中華民族的重任。他將與各位會長、顧問同心為少年警訊會員搭建更廣闊成長平台，讓會員鍛煉強健體魄、培育堅毅精神，引領大家厚植家國情懷，深刻認識國家發展歷史、文化底蘊與時代使命，增強作為中國人的自豪感與身份認同，做到心懷家國、眼觀世界，兼具香港情懷、國家觀念與國際格局。

他並期望透過舉辦更多有意義的活動，讓大家解國情，學會感恩國家、立志用所學所長服務社會、服務國家；會長會於來年亦將進一步強化滅罪防騙宣傳工作，鼓勵會員勇於擔當滅罪防騙宣傳大使，用青春力量守護社區平安，做遵紀守法、有責任擔當的好青年。 培養年輕滅罪夥伴 裝備愛國愛港社會領袖

旺角警區指揮官張立灝總警司

旺角警區指揮官張立灝總警司亦指，少年警訊於1974年成立，一直肩負培養年輕人成青年領袖，滅罪夥伴的使命。來年少年警訊會繼續與區內的學校及不同持分者合作，招募更多會員，積極鼓勵會員參與根據IDEAS@JPC策略設計的活動，並聚焦提升會員對國民身份的認同，凝聚愛國愛港力量，裝備會員成為未來領袖。 油尖旺區民政事務專員李家維太平紳士則希望各位學員透過計劃培養滅罪意識，並教家人防騙。警方亦需要少年警訊的提供寶貴意見，更重要是透過少年警訊培養良好責任心。

油尖旺區民政事務專員李家維太平紳士

於典禮上並舉活力少訊嘉年華啟動儀式、切金豬、少年醒獅及洪拳表演，還有眾會長頒發旺角區少年警訊星章，於近期舉行的警務處IDEAS獎勵計劃2025頒獎禮，旺角少訊共獲兩金星、十八銀星、五十二銅星的成績。此外，還有警察樂隊少年團表演和旺角區少年警訊大合唱等。於典禮完成後，更有多個美食及遊戲攤位讓會員及嘉賓參與。

藉傳統武術文化修心 豐富經歷追求天天進步 王嘉恩博士指，他自小習武，傳統習武除有強身健體作用，亦講究尊師重道，培養堅毅意志和刻苦耐勞的精神，當然，亦要從師兄弟相處中學習團隊精神，亦可以鍛練體育精神，從中學習善用能力，愛護環境和身邊人，做到修身兼修心。希望藉傳統武術文化培育年輕人的修養，有正向價值觀。為向年輕會員宣傳防騙，少年警訊讓會員自己思考相關活動，以便更好地與同輩推廣防騙訊息，讓年輕人有更深刻印象，亦有更大滿足感。

於國民教育上，各位名譽會長將發揮自身優勢，為少非警訊會員安排不同活動，如到內地相關機構參觀探訪，讓年輕人增加對國家的了解，同時亦可與內地的同齡人交流並拓展朋友網絡。亦可安排內地的年輕人來港與少年警訊會員交流。此外，王博士亦希望與政府部門、社區團體等加強連繫，以豐富會員的經歷，引起他們持續學習的興趣。希望少年人能天天進步，以便讓自己達更好的目標。

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