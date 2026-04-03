天氣｜雷暴警告生效　晚間驟雨逐漸增多　料明日部分地區雨勢較大(更新)

一連五日的復活節及清明節長假期展開。天文台於下午4時15分發出雷暴警告，有效時間至今日下午5時30分，預料大嶼山、香港島及九龍有一兩陣雷暴。天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，晚間驟雨逐漸增多，明日部分地區雨勢較大，氣溫介乎22至26度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。天文台展望星期日間驟雨及幾陣狂風雷暴，高地風勢頗大。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，天色較為明朗。

天文台早上表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東內陸，預料該低壓槽會在下午逐漸移近沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。下午驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴。吹和緩至清勁南至東南風，高地間中吹強風。

天文台展望明日部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，星期日至星期一間中有驟雨，高地風勢頗大。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。天文台又指，一道低壓槽會在今明兩日為廣東沿岸地區帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。預料低壓槽會在下周初於華南沿岸徘徊，天氣仍然不穩定。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋增強，下周中期廣東地區驟雨逐漸減少，天色好轉，日間炎熱。