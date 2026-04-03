復活清明長假2026｜清明節截至上午10時約22.5萬人次出入境 機場、羅湖最繁忙（更新）

【 5/4 更新】 根據入境處數字顯示，清明節截至早上10時，各管制站共錄得約22.5萬人次出入境。其中離境人次達14.6萬，當中約13萬為香港居民。最多人經機場離境，約有2.6萬人次，其後為羅湖口岸離境，人次達2.2萬人次。

一連五日的復活節及清明節長假期今日展開。大批港人前往內地祭祖、探親或短途旅遊。入境處指，截至下午4時，各口岸共有超過79萬人次出入境，出境有逾61.7萬人次，包括近57萬是香港居民。當中最多人經羅湖口岸離境，有12.3萬人次，其次是落馬洲支線口岸和深圳灣口岸，分別有約10.8萬及9.3萬人次。入境方面有17.3萬人次，其中內地遊客佔5.4萬人次。最多人經機場入境，有3.5萬人次。

入境處料下周二為入境高峰期

其中深圳灣口岸早上9時，出境人流不絕，人頭湧湧，出現排隊人龍，大批警員到場維持秩序，安排鐵馬圍欄疏導出境旅客。早上10時許開始，內地實施人流管制，而場外亦架起鐵馬，大批警員協助疏導人潮。此外，大批市民亦經高鐵西九龍站及其他口岸前往內地，機場亦不少市民出發外遊。另外，一連3日內地清明節假期明日開始，今日入境本港旅客不多，人流正常。