天文台下午1時40分取得黃色暴雨　大埔雨勢特別大可能出現嚴重水浸（更新）

【13:40更新】天文台在下午1時40分，取消黃色暴雨警告。 —————————— 【11:50更新】天文台指大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。天文台指有關區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【11:00更新】天文台在上午11時，發出黃色暴雨警告。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。 天文台表示一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。另外大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台呼籲留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。而渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

勞工處就表示，鑑於天文台已發出暴雨警告，提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障僱員的工作安全。盡量避免委派僱員在受暴雨天氣影響的地方進行電力工作，如電弧焊接工作或處理電力作業裝置，及應參考勞工處出版的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》和《惡劣天氣下的工作安全指南》。

天文台表示，受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，並發出雷暴警告。 天文台在上午9時50分，發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分，預料香港有幾陣雷暴。天文台呼籲市民請留意天氣變化，在雷暴發生時，如身處室外，請到安全地方躲避。在戶口盡快離開水面，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。以及切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。 康樂及文化事務署上午10時宣布，由於大浪關係，港島南區的大浪灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。