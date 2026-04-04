羅淑佩稱世界動盪突顯香港安全　料五一黃金周有100萬旅客

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩在電台節目的訪問中指，世界局勢的動盪，突顯香港的安全、好玩及便利。她又透露，預料今年五一黃金周會有100萬旅客訪港，強調會做安秩序的安排。
本港在頭3個月的旅客，達到1,431萬人次，較去年同期上升17%，政府預計全年旅客將達到5,380萬人次，增長約8%。羅淑佩在接受香港電台節目訪問表示，香港國際七人欖球賽在今個月中舉行，因此對本月的旅客訪港情況表示樂觀。她表示，今年的五一黃金周預計有100萬旅客以及800個旅行團來港，酒店的入住率平均亦達到9成以上，即使黃金周最後一日的入住率亦預計達到7至8成，較以往多。她指目前世界動盪，在中東有戰事，但直航香港的航班增多，旅客數字未受影響，這顯示出香港的安全及便利。
考慮修訂啟德體育園KPI
羅又提到，巴塞爾藝術展在香港舉行，有歐美以至中東的收藏家來港參與展覽，她指高端旅客的消費意欲好，並會體驗最好的酒店及酒吧等。她又表示，與展覽會達成協議，香港仍是展覽在亞洲區未來5年的唯一地點。羅又表示，政府想加入更多香港的特色，包括文藝表演、郊遊以及美食推介，吸引遊客在香港停留更長時間。
至於有關啟德體育園開幕已超過一年，羅表示會總結目前的經驗，再考慮是否對訂下的KPI作出微調，以符合實際需要。她又提及香港馬拉松的舉辦模式，表示希望田總能盡快提交方案，並指兩日賽事的建議可行，只是當中涉及更多的人力物力，以及有更多因素，包括主辦單位的能力以及市民的接受程度。