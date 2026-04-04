羅淑佩稱世界動盪突顯香港安全　料五一黃金周有100萬旅客

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩在電台節目的訪問中指，世界局勢的動盪，突顯香港的安全、好玩及便利。她又透露，預料今年五一黃金周會有100萬旅客訪港，強調會做安秩序的安排。

本港在頭3個月的旅客，達到1,431萬人次，較去年同期上升17%，政府預計全年旅客將達到5,380萬人次，增長約8%。羅淑佩在接受香港電台節目訪問表示，香港國際七人欖球賽在今個月中舉行，因此對本月的旅客訪港情況表示樂觀。她表示，今年的五一黃金周預計有100萬旅客以及800個旅行團來港，酒店的入住率平均亦達到9成以上，即使黃金周最後一日的入住率亦預計達到7至8成，較以往多。她指目前世界動盪，在中東有戰事，但直航香港的航班增多，旅客數字未受影響，這顯示出香港的安全及便利。