《給十九歲的我》海外再映　反對上畫受訪者質疑有否刪除個人部份

3年前受爭議的電影《給十九歲的我》，將在今年的意大利烏甸尼遠東電影節再度上映。令有關電影爭議再起，導演張婉婷昨日（3日）回覆傳媒稱事件由發行商決定，自己並不了解詳情。而電影中的受訪者「阿聆」在接受媒體訪問時表示，在昨日才得知事件，在追問有沒有刪除她的部份，就未獲學校正面回應。

《給十九歲的我》電影，原本作為英華女校的紀念影片，但3年前因為未獲學生的同意就公映，在上映4日就停止。傳媒昨日向張婉婷等了解事件，張回應表示，相關安排由發行人負責，她自己不太清楚詳情。至於香港網媒的《Wave.》同日就向影片的受訪者之一的女生「阿聆」了解。據報道稱，「阿聆」昨日透露當日才收到學校有關的通知，但是對於自己的部份有沒有被刪去，學校卻未予正面回應。「阿聆」在報道中重申個人立場「不同意電影以任何形式公開放映」。