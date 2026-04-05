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出版：2026-Apr-05 09:54
更新：2026-Apr-05 14:22

天氣｜清明節大致多雲 天文台傍晚取消黃雨警告信號（更新）

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天氣｜清明節大致多雲 間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。（林俊源 攝／資料圖片）

天氣｜清明節大致多雲 間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。（林俊源 攝／資料圖片）

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17:40更新】天文台取消黃雨警告信號。

【14:05更新】天文台於下午2時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹；大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

10:20更新】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午1230分。 

09:55更新】天文台特別提示，位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，請市民請留意天氣變化。

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清明天氣大致多雲有雨

今日（5日）是清明節。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，而部分地區雨勢較大，初時局部地區能見度頗低。日間最高氣溫約27度。吹和緩南至東南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。

天文台料本周後期日間炎熱

天文台展望未來兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期日間炎熱。天文台表示，一道低壓槽今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴。預料低壓槽會在星期一減弱，本周初至中期天色較為明朗。而一股偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸地區。隨著高空反氣旋增強，本周後期廣東地區天色好轉，日間炎熱。

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