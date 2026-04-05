天氣｜清明節大致多雲 天文台傍晚取消黃雨警告信號（更新）

【17:40更新】天文台取消黃雨警告信號。

【14:05更新】天文台於下午2時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹；大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【10:20更新】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午12時30分。

【09:55更新】天文台特別提示，位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，請市民請留意天氣變化。