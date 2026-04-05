81歲老翁偕妻大欖涌行山遇暴雨失蹤仍在搜索 兒子發相尋人（更新）

一對老夫婦昨一同到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，天文台當時一度發出黃色暴雨警告訊號，夫婦在大雨下懷疑走散。
昨日（4日）早上約10時，81歲姓何老翁與妻子出發前往大欖涌一同行山，惟大約兩小時後突然天降暴雨。據悉，當時兩人一先一後行，老婦先行、丈夫尾隨。惟至下午6時許，落山後老婦卻發現丈夫未有緊隨步伐，不知所終。她大驚通知兒子，兒子立即報警求助。
警方和救援人員接報指有人在麥理浩徑第十段迷路，救援人員於屯門何福堂中學對開作為集合點，隨即登山搜索，由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶搜索；飛行服務隊直升機接報後，亦於晚上約9時亦飛往上址上空一帶，作空中搜索。大批消防、救護、警察及飛行服務隊直升機加入搜索，惟至今日（5日）凌晨零時，仍然無果。
搜救行動今日繼續
今日早上8時許，救援人員在青山公路及杯渡路交界，近井頭上村入口設立集合點，消防、警察、民安隊在場戒備。民安隊攀山拯救隊上山到麥理浩徑繼續搜索，飛行服務隊直升機則在低飛盤旋搜索。搜救行動今日繼續。
據了解，81歲姓何老翁持中國護照，身高約1.5米，中等身材，蓄短髮，最後露面時身穿藍衫，黑褲及灰鞋。他與76歲姓魏妻子均為內地人，今年1月中取得短期逗留證件，專程來港探望兒子，並住在兒子在大興花園的單位，為期三個月。昨日（4日）二人結伴行山，途中老翁感疲倦在涼亭休息，妻子繼續前行看風景，並打算稍後折返涼亭與丈夫會合。其後妻子折返會合丈夫時，突然下起暴雨，妻子在另一個涼亭避雨，直至下午2時，妻子見雨停開始回程，不過途中她亦迷路，幾番波折她最終於下午4時返回涼亭，卻發現丈夫不知所終，遂自行回家告知兒子代為報案。由於事主與妻子為內地人，因此二人身上只有大陸號碼及沒有漫游服務的手機。兒子今日（5日）亦於網上發相呼籲市民尋人。