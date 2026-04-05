81歲老翁偕妻大欖涌行山遇暴雨失蹤仍在搜索 兒子發相尋人（更新）

一對老夫婦昨一同到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，天文台當時一度發出黃色暴雨警告訊號，夫婦在大雨下懷疑走散。

昨日（4日）早上約10時，81歲姓何老翁與妻子出發前往大欖涌一同行山，惟大約兩小時後突然天降暴雨。據悉，當時兩人一先一後行，老婦先行、丈夫尾隨。惟至下午6時許，落山後老婦卻發現丈夫未有緊隨步伐，不知所終。她大驚通知兒子，兒子立即報警求助。

警方和救援人員接報指有人在麥理浩徑第十段迷路，救援人員於屯門何福堂中學對開作為集合點，隨即登山搜索，由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶搜索；飛行服務隊直升機接報後，亦於晚上約9時亦飛往上址上空一帶，作空中搜索。大批消防、救護、警察及飛行服務隊直升機加入搜索，惟至今日（5日）凌晨零時，仍然無果。