屯門邨巴ABC旅運一度稱因柴油價格上升減班　運輸署關注並已聯絡(更新)

在屯門經營4條居民巴士服務路線的「ABC旅運」指目前「開一班，蝕一班」，宣布即日起減少部分班次，如情況無法解决，未來唯有全線停駛，隨後指由於減少班次未經運輸署批准，所有班次要維持正常。

中東局勢緊張，令油價飆升。在屯門經營4條居民巴士服務路線的「ABC旅運」指目前「開一班，蝕一班」，宣布即日起減少部分班次，如情況無法解决，未來唯有全線停駛，隨後指由於減少班次未經運輸署批准，所有班次要維持正常。

指目前「開一班，蝕一班」



運輸署表示關注事件，已主動聯絡有關營辦商，又指根據營業證要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。署方得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。運輸署表示政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響。在公共運輸服務方面，因應近日國際油價急升，署方一直與各公共運輸服務營辦商緊密聯繫，了解其營運情況，考慮到油價未來走向未完全明朗，政府會繼續密切留意局勢發展，確保公共運輸服務保持正常。



緊急事故交通協調中心會密切監察屯門區內交通及公共運輸服務情況，並督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。根據署方資料，ABC旅運現時是按照客運營業證，於屯門區提供第NR79號線（置樂花園往紅磡站）、第NR707號線（大興花園—紅磡站）、第NR711號線（兆麟苑—灣仔）及第NR720號線（兆麟苑—紅磡碼頭）。