屯門邨巴ABC旅運一度稱因柴油價格上升減班　運輸署關注並已聯絡(更新)

中東局勢緊張，令油價飆升。在屯門經營4條居民巴士服務路線的「ABC旅運」指目前「開一班，蝕一班」，宣布即日起減少部分班次，如情況無法解决，未來唯有全線停駛，隨後指由於減少班次未經運輸署批准，所有班次要維持正常。
指目前「開一班，蝕一班」
運輸署表示關注事件，已主動聯絡有關營辦商，又指根據營業證要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。署方得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。運輸署表示政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響。在公共運輸服務方面，因應近日國際油價急升，署方一直與各公共運輸服務營辦商緊密聯繫，了解其營運情況，考慮到油價未來走向未完全明朗，政府會繼續密切留意局勢發展，確保公共運輸服務保持正常。
緊急事故交通協調中心會密切監察屯門區內交通及公共運輸服務情況，並督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。根據署方資料，ABC旅運現時是按照客運營業證，於屯門區提供第NR79號線（置樂花園往紅磡站）、第NR707號線（大興花園—紅磡站）、第NR711號線（兆麟苑—灣仔）及第NR720號線（兆麟苑—紅磡碼頭）。
「ABC旅運」此前在社交平台指出，「由2月28日到4月3日，柴油實價升咗超過一倍。每日望住油價單，個心就沉一沉。邨巴每接送一位乘客，成本一個月就貴咗HK$5以上。」由於等待政府批准加價需時，目前邨巴「開一班，蝕一班。每一程都好似倒錢落海。」公司宣布由即日起，無奈要暫時減少較少人乘搭的班次，每日會在網上更新班次，請乘客留意。
「ABC旅運」續指待成功申請加價，或者油價「奇蹟」回落，便會盡快恢復班次。不過如果無辦法解决，會增加燃料附加費，甚至全線停駛。
ABC旅運屯門邨巴路線
NR711 屯門兆麟苑至中環及灣仔 24元
NR720 屯門兆麟苑至紅磡碼頭 18元
R707 屯門大興花園至紅磡碼頭 19元
NR79 屯門置樂花園至紅磡碼頭 20元