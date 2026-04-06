30歲機場工作男子染麻疹 逾200人列密切接觸者需醫學監察

個案涉及一名30歲男子，他上星期二(3月31日)起出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日(4月1日)到私家診所求醫。他前日(4月4日)因症狀持續，到北大嶼山醫院急症室求醫，需留院接受治療，同日出現皮疹，被轉到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，現時情況穩定。

潛伏期內曾到印尼 列輸入個案

流行病學調查顯示，這名男子於機場工作，他不確定自己是否曾接種麻疹疫苗，潛伏期內與1名家居接觸者一同到過印尼。他的家居接觸者暫時沒有病徵。由於印尼麻疹持續爆發，個案被列為輸入個案，與本地早前的確診個案沒有流行病學關連。

病人在傳染期內，即上星期二(3月31日)之後，除了分別到私家診所和北大嶼山醫院急症室求醫外，於上周五(4月3日)曾到機場上班。中心正聯絡病人曾到訪的私家診所、北大嶼山醫院及其工作地點，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。