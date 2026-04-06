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出版：2026-Apr-06 22:21
更新：2026-Apr-17 17:01

東九文化中心咖啡店「心心念念」半年即維修停業 店方：周六重開(更新)

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「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心。(資料圖片/吳康琦攝)

「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心。(資料圖片/吳康琦攝)

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位於九龍灣的東九文化中心去年11月正式啓用，成為康文署轄下首個致力推動藝術與科技融合的世界級表演場地，配備適合舉行大型演出的劇院、配備三向舞台的劇場，座位數目由120至1200不等。惟中心4月2日公布位於1樓的咖啡店𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢心心念念 」同日起進行內部維修保養，期間將暫停營業直至另行通知，餐廳則於社交平台表示「期待很快再為大家提供優質的用餐體驗」，有關消息引發網民討論。該店4月6日接受《am730》查詢時回應，「內部裝修有啲嘢整緊，復活節假後會開返」。

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【4月17日更新】「𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢心心念念 」公布，內部維修保養工程已完成，將於周六（4月18日）晚上6時復業。

「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心。(資料圖片/吳康琦攝) 「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心。(資料圖片/吳康琦攝) 位於九龍灣的東九文化中心的咖啡店「𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢心心念念 」進行內部維修保養，期間將暫停營業直至另行通知。(網上圖片) 東九文化中心4月2日公布位於1樓的咖啡店「𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢心心念念 」進行內部維修保養，期間將暫停營業直至另行通知。另外中心於3月17日公布，康文署正就東九文化中心食肆的經營權招標，合約期為84個月，由2026年9月1日起至2033年8月31日止。 「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心。(資料圖片/吳康琦攝) 東九文化中心

資料顯示，「心心念念𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 」為意大利餐廳，於去年10月11日已進駐東九文化中心，為暫時唯一一間餐廳，即不足半年便需「內部維修保養」，該店介紹「Mi Manchi」名字源自意大利語「我想念你」，提供意粉、披薩等意式菜，食評網Openrice有食客形容為「隱世高級西餐廳」、「樓底好高」。

另外，東九文化中心於3月17日公布，康文署正就東九文化中心食肆的經營權招標，合約期為84個月，由2026年9月1日起至2033年8月31日止。

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