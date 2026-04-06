東九文化中心咖啡店「心心念念」半年即維修停業 店方：周六重開(更新)

位於九龍灣的東九文化中心去年11月正式啓用，成為康文署轄下首個致力推動藝術與科技融合的世界級表演場地，配備適合舉行大型演出的劇院、配備三向舞台的劇場，座位數目由120至1200不等。惟中心4月2日公布位於1樓的咖啡店「𝐌𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢心心念念 」同日起進行內部維修保養，期間將暫停營業直至另行通知，餐廳則於社交平台表示「期待很快再為大家提供優質的用餐體驗」，有關消息引發網民討論。該店4月6日接受《am730》查詢時回應，「內部裝修有啲嘢整緊，復活節假後會開返」。