復活清明長假大批市民外遊　梁熙：旅客填補使酒店餐飲業生意勝去年

復活節和清明節5日長假期，不少港人趁機離港旅遊，影響本地餐飲業生意。香港餐旅業協會主席梁熙表示，長假期餐飲業整體表現雖然略遜一般周末，但按年有改善，提到雖然首4日有超過230萬人次離港，但同期有57萬入境人次填補。他又指，假期尖沙咀及金融商業區西餐生意減少三成至五成，但人均消費逾千元的高級餐廳，生意就能夠逆勢上升。

韓式餐廳聘南韓店員吸引旅客 梁熙在一個電台節目表示，復活節及清明節長假期的酒店及餐飲業情況，雖然略遜於一般周末，但整體表現較往年理想。他解釋，今年內地清明節長周末與香港復活節重疊，加上本月初部分內地中小學春假及東南亞旅客增長，形成連續6日假期，有效刺激酒店及餐飲市場。他透露，今年假期酒店入住率普遍達超過九成甚至爆滿，房價比去年復活節上升15%至20%。

餐飲業方面，梁熙稱生意整體而言則比一般周末減少15%至20%，最受影響的是面向上班族的餐飲，如工業區食肆，其次是尖沙咀及金融商業區西餐，生意跌三成至五成，而中高價本地餐廳和旺區茶餐廳生意亦分別少兩成。他解釋，餐飲業受失去午餐客源而生意受影響，但晚市及旅客補足情況理想。不過，他提到每位1,000元或以上的高級餐廳、面向外國客的高價餐廳生意逆勢上升，比平日周末增長數個百分點，有特色主題的餐廳表現更尤為亮眼，如聘用南韓店員的韓式餐廳，因「正宗體驗」受內地旅客歡迎，錄得雙位數字增長。

未來兩個月料延續消費活力 梁熙分析，去年年底因大埔宏福苑大火和立法會選舉而延期舉行的社團活動，使業界今年首3個月的業績表現穩健，而4月雖然是傳統淡季，但今年受惠內地假期重疊、國際七人欖球賽月中舉行，有助刺激人流，並相信未來兩個月因五一黃金周、毋親節和父親節等，將延續消費活力。