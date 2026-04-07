大埔宏福苑五級火｜麥美娟：前任管理公司管理文件欠妥　合安需花時間梳理

大埔宏福苑居民本月20日起可分批上樓執拾，民政及青年事務局局長麥美娟表示，當局會派發紅白藍袋、防刮手套、口罩及蚊怕水等物資，又指接手管理宏福苑的合安管理有限公司，從前管理公司接收逾80萬份文件，惟因未有妥善管理，所以合安要花較多時間梳理，強調簡介會一定不會與宏福苑聽證會和「上樓」安排撞期。

麥美娟出席一個活動後表示，在居民分批上樓的15日內，當局已動員過千人次協助，例如在地下設立登記處，由民政事務總署和關愛隊為居民登記，又會派發紅白藍袋、口罩、防護手套、蚊怕水等簡單物資，如有需要關愛隊亦會協助有需要居民將物品搬上車。

宏福苑法團管理人合安將於下月初舉行業戶簡介會，麥美娟指合安仍在尋找合適的時間，強調對方已收到業主意見，不希望簡介會與宏福苑聽證會和「上樓」安排撞期，所以一定會找時間方便街坊參與。她又稱，合安要處理80多萬份文件，包括每戶供款紀錄、供大維修基金紀錄、交管理費紀錄等，惟據她理解前管理公司管理得不太妥善，合安要花時間逐份核對和梳理。

擬修例要求表決重大事項前須辦簡介會

麥美娟說，合安會在簡介會上解釋大維修基金退款安排，又指合安選擇在正式業主大會前舉行簡介會，緣於發覺以往業主大會期間，大批業主在場導致發問時間有限，因此希望先辦簡介會令業主掌握更多資訊。她指，計劃透過修訂《建築物管理條例》，要求法團在召開業主大會就大維修等重大事項作決定前，必須先舉行簡介會。