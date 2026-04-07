形容香港是「舊城市」 紅爆重慶女急澄清 網民：「舊」非必然貶義

適逢內地一連3日的清明節假期，不少旅客趁假期訪港，近日就有一位來自重慶的女遊客在香港爆紅。事源她在接受傳媒採訪時，被問到為何選擇來香港玩，她表示「感覺香港是一個舊城市，也有海邊的地方」。而她的一句「舊城市」，似乎引來不少港人不滿，片段在各個社交平台瘋傳。不過，這位姓閻的事主其後得悉自己在香港爆紅，並在社交平台澄清，當日並不是說香港是「舊城市」，而是「既有城市又有海邊」，只是字幕配成了「舊」。

該訪問片段連日在各個社交平台瘋傳，而事主的一句「舊城市」亦似乎踩中了部分港人的「死穴」，慨嘆如今香港竟變成內地人眼中的舊城市。不過，事件卻峰迴路轉，原來事主後來得知自己的訪問片段在香港竟紅爆了，而自己亦成了「網絡明人」。她日前在Threads上急急澄清，當日訪問時是說「香港既有城市又有海邊」，惟字幕卻配成了「舊」。她直言，「香港這麼好玩，我怎可能說舊呢」。

網民：旅發局曾以「舊城中環」宣傳香港 片段引來網民熱議，有不少網民就為這位樣貌標緻的事主「護花」，直言因為事主漂亮，才沒有被罵得很厲害；亦有網民表示，香港確實不是新城市，說是舊也確實沒有關係；亦有網民表示，以「舊」作為形容詞也不一定是貶義，更舉例指旅發局也曾用「舊城中環」宣傳香港。