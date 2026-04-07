屯門邨巴ABC旅運明減部分班次 NR711往港島減至7班

惟ABC旅運今晚(7日)在社交平台宣布，明早(8日)原計劃班次正常，惟「由於同事未出院，外游趕不回港等原因」，原本於早上07:40及07:50開出的NR711，將合併改至07:45開出，至於08:10的班次則暫停，即由原本的9個班次，減至最新的7班次。

運輸署：如有司機因事或身體不適缺勤 須盡快安排人手

運輸署表示，已提醒營辦商，如有司機因事或身體不適而臨時缺勤，特別是居民上班和上學的上午繁忙時段，營辦商必須盡快安排後備人手提供服務，以盡量減少對乘客的影響並及時疏導候車乘客。



運輸署表示，對有居民巴士服務營辦商稱調整收費需時並計劃縮減班次，表示關注。署方至今未接獲該營辦商申請調整服務班次或收費。處方已主動聯絡該營辦商了解，得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。如接獲有關申請，署方會盡快處理。 署方會密切監察營辦商的服務。



署方表示，政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響。在公共運輸服務方面，因應近日國際油價急升，運輸署一直與各公共運輸服務營辦商緊密聯繫，了解營運情況。考慮到油價未來走向未完全明朗，當局會繼續密切留意局勢發展，確保公共運輸服務保持正常。