引海外頂尖師資 深化內地高校交流 蔡若蓮：大學城助院校「引進來」「走出去」

北都大學城是北都其中一個重要項目。教育局長蔡若蓮表示，香港必須不失時機，加快北部都會區建設，把握將香港高等教育做大做強的黃金機遇。她指，考察帶來不同啟發，包括助力院校結合本地與國際優勢，引入海外頂尖師資和課程，同時深化與內地高校交流，發揮「引進來」、「走出去」的作用。 蔡若蓮昨發表網誌時表示，近日政務司長率領「大學城籌劃及建設組」與8間教資會資助大學代表，赴浙江寧波和杭州等地，考察大學城發展模式及實踐經驗。

蔡若蓮稱，觀察到各園區均積極探索中西融合課程、跨學科平台及跨境人才流動機制，強化服務國家戰略的人才自主培養，為北都大學城提供可借鑑的路徑。她指，考察帶來多方面啟發，推進國際教育樞紐建設方面，北都大學城將助力院校以靈活模式結合本地與國際優勢，引入海外頂尖師資和課程，推進跨院校、跨學科、跨地域項目合作。同時香港院校將能深化與內地高校交流，發揮香港作為「引進來」、「走出去」的橋樑作用。 她續指，北都大學城不單要結合香港優勢學科與大灣區產業鏈，設計錯位發展布局；亦須深化與海內外高校科研交流合作，努力提升科技成果轉化，打通實驗室到生產線的「最後一公里」，推動科技成果產業化。她又稱，調研過程中留意到「校城一體化」的發展模式，實現了教學、科研、生活與產業的無縫結合，加上智慧化管理、配套先行原則，有利吸引高端人才長期落戶。蔡指，局方未來會全力配合籌建組工作，積極推動建設北都大學城。

香港環境數據庫助北都建設 規劃源頭優化用地布局 此外，開發北都面對不少挑戰。環境局表示，香港環境數據庫是全球首創的公開智慧環評平台，透過數據庫提供的高解析度環境及生態資料，項目團隊可以更早掌握關鍵生境的位置和特性，從規劃源頭優化用地布局。局方舉例，可以預留生態走廊，避免割裂重要棲息地，從而降低日後工程對自然環境造成不可逆轉影響的風險。 局方介紹，香港環境數據庫透過人工智能及地理資訊系統技術，不但有效提升環評效率，將整體環評項目所需時間縮短一半至約15至24個月內完成。局方續指，數據庫採用開放原則及共享思維，不單是政府部門，負責工程項目的顧問公司和團隊、學術界，以至世界各地的相關機構亦可以共享數據資訊。

局方表示，自數據庫建立以來，已有約200個環評及規劃項目運用了數據庫的數據資訊進行研究，約有10萬公眾訪客瀏覽數據庫內的環境資料，當中有15%來自香港以外地區。局方相信，這不僅是香港環保工作的重要里程碑，更為全球環評領域提供了可借鑑的新模式。