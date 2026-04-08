裘槎科學周以劇場 互動實驗演繹 科學傳意者激學生好奇 主動尋知識

科學與生活息息相關，惟如何引導小朋友將日常生活所見連繫深奧理論，仍有難度。不少人曾在遊戲中用針刺或徒手將氣球弄爆，但又有否想過，橙皮分泌出的檸檬烯，亦可令氣球瞬間爆破？裘槎科學周邀請來自世界各地的科學傳意者，以生動有趣的方式，例如透過劇場演出與互動實驗等，讓參與者以深入淺出的方式，了解原來科學也可以很有趣。 圖︰鍾式明

香港土生土長的黃姿蕾，畢業於香港理工大學視覺傳意學系，其後移居瑞士，這次代表瑞士科學中心Technorama團隊回港，參與裘槎科學周。團隊為活動特意打造科學節目《氣球特務》，結合英語和廣東話，透過一連串實驗，揭示氣球的物理特性。 節目以劇場式演出呈現，由3名擁有鮮明性格的角色，以不同方法嘗試弄爆氣球，包括坐在氣球上、以筆戳破、以火燃燒，以及利用橙皮中的汁液，當中的檸檬烯爆破氣球等。節目中亦設有互動環節，邀請在場小朋友猜測以甚麼方法才能把氣球弄爆。實驗過程中發現，即使一名成年人坐在氣球上，氣球亦不會爆破；同樣地，以一排筆去戳氣球亦未能戳破，反而以單一支筆則可成功刺破氣球。至於以蠟燭燃燒氣球，雖然可將氣球燒破，但當氣球內加入清水後，即使靠近蠟燭亦不會被燒破。而最毫不起眼的橙皮汁液，氣球一接觸當中的檸檬烯便瞬間爆破。

黃姿蕾表示，節目除教授科學知識外，亦希望帶出探索科學所需的團隊合作與實驗精神。她指出，節目中未有詳細講解所有原理，是因為在資訊過載的時代，「希望大家看完後可以回家自行嘗試」，當節目能勾起好奇心，參與者便會主動探索當中理論，又形容只有親身體驗，才能令知識更為深刻。

Mark Langtry在劇場中展示火龍捲科學實驗。

參加者近距離感受龍捲風威力 另一名參與科學周的是愛爾蘭國家科學中心主任Mark Langtry，他除是氣候科學家及追風達人外，亦是廣播人兼前職業足球員。他在「阿Mark也『風』狂」科學劇場中，即場示範颱風的形成過程，並展示火龍捲的小實驗，讓參加者近距離感受龍捲風的威力。 首次來港演出的Mark表示，希望能透過劇場讓科學變得通俗易懂，又直言本港學生充滿活力與熱情，「他們非常有自信，亦很積極參與；加上本身已掌握不少科學知識，令我印象深刻。希望用我的故事激勵他們，讓他們長大後也繼續學習更多科學知識。」

曾獲2024年裘槎科學傳播獎學金，並於帝國理工學院取得科學傳意碩士學位的港人蔡鹿怡，則透過「究竟光年有幾遠？」表演，讓參與者親手製作星座投影儀，並觀賞3D演示，從而探索地球與星體之間的距離。蔡鹿怡笑言，不少人常誤以為光年是時間單位，實際上它是用以量度天體距離的長度單位。「這正是小朋友常聽卻未必明白的謬誤。」她希望透過劇場方式，協助觀眾理解這一概念。 裘槎科學周持續至4月12日 由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的裘槎科學周，自2018年開始舉行，至今已有超過330,000名學生、家長及教師參與。今年於4月1日在香港科學館開幕，持續至4月12日，匯聚來自8個國家的12個專業科學團隊，舉行包括實驗示範、劇場演出及工作坊等逾90場活動，費用全免，總報名人數逾1.1萬，較去年顯著增加。