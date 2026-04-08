復活清明長假完了 230萬港人出境 餐飲生意挫四成 嘆長假變「淡季」 業界盼七欖、五一黃金周延消費活力

儘管近期戰事導致燃油價格飆升、外遊成本增加，仍無阻港人出境熱忱，令本地餐飲業遭「港人外遊」與「北上消費」雙重夾擊。復活清明長假期累計230萬港人出境，昨日為長假最後一日，各口岸均湧現回港人潮。至於選擇留港市民則認為「香港其實也很好玩」。縱使有人留港，但有本地餐廳稱，復活假期銷情遜於去年，且比平日還要差，長假反成「淡季代名詞」。另有餐旅業界表示，今年酒店及餐飲業表現雖優於去年復活節，仍遜於平常周末。 一連五日的「復活及清明節長假期」上周五(3日)展開，並在昨日完結。假期最後一天各口岸陸續出現回港人潮，截至昨晚9時，入境處錄得約99.6萬人次出入境；入境人次達68.9萬，當中61萬人為港人。羅湖口岸最為繁忙，其後為落馬洲支線、深圳灣口岸。單計港珠澳大橋已有逾9.6萬人次入境，候檢處回港車龍一度長約500米，候檢時間增至超過40分鐘。

市民留港消費讚「香港其實也很好玩」 有市民選擇北上玩樂，港人Bosco與Oscar就到深圳遊玩，昨日經高鐵回港。Bosco直言北上消費較便宜，吃火鍋也只是一百多元，兩日一夜共花費2至3千元。 外遊潮下有不少市民留港享受假期，李氏夫婦便是其中一員。他們因孩子參加比賽而選擇留港，受陰雨天氣影響轉往博物館及手作工作坊等室內活動；兩夫婦認為「香港其實很好玩」，且假期開支不足2,000元，與平日相若，未感物價上升。 來自重慶、一家三口第一次來香港旅遊的涂先生感受則大相徑庭。為避開上海迪士尼人潮，一家三口來港4天，走訪港大及星光大道等地，合共消費約1萬元人民幣。他直言香港物價偏高，短期內不打算再次來港。

長假反成「淡季代名詞」 燃油升致移民客大減 長假期北上及海外旅遊熱潮，令本地消費市道面臨嚴峻挑戰。台灣菜餐廳「臺北棧」老闆Jacky接受本報訪問時指，位於尖沙咀及銅鑼灣分店生意顯著下滑。尖沙咀店復活節生意按年跌逾25%，長假首日(4月3日，周五)更比平日周五重挫40%；銅鑼灣店災情亦慘重，假期生意額按年腰斬，與平日比亦跌約40%。 Jacky分析，長假導致本地消費人口嚴重外流，入境旅客人次對銷情的助力微乎其微。他相信疫情後客人的消費模式已發生根本性改變，餐飲業經營邏輯正經歷180度大轉變，「而家一到長假期，我哋都預咗淡靜而減少人手。」目前中低價位餐廳生意須靠上班族的午市需求支撐，「大家放lunch始終要喺食肆消費，依個係呢一刻唯一可靠、穩定嘅收入時段。」

海鮮酒家海鱻城負責人黎偉在亦指出，酒家復活節生意按年跌10%，相信緣於復活節和清明節重疊。另外，燃油價格飆升，令酒家失去了不少回港探親的移民客，「嗰啲客係『金叵羅』嚟架，親人好願意叫好多嘢俾佢哋食」。展望「五一黃金周」，黎偉在相信，屆時會有大量內地客到港，對市道有信心。

梁熙：韓籍主理餐廳「正宗地道」吸客 香港餐旅業協會主席梁熙指，假期雖有230萬港人出境衝擊消費，幸獲57萬旅客填補，帶動酒店入住率達100%，房價按年升近兩成。餐飲業表現則較疲弱，整體生意跌約兩成，其中面向上班族和尖沙咀區針對商務客的餐廳「災情」最為慘重，跌幅達30%至50%。

梁熙亦提到，高端餐飲及韓籍主理餐廳成逆市奇兵，後者因「正宗地道」吸引大量內地客，生意額倍增。因應去年底大埔宏福苑大火及立法會選舉而延期的社團活動紛紛補辦，業界今年首季表現相對穩健。 儘管4月屬傳統淡季，但今年得益於內地假期重疊及本月中舉行的國際七人欖球賽，有效帶動人流。他相信隨後的「五一黃金周」、母親節及父親節將接踵而來，有望延續本港的消費活力。