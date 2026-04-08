搭機遇缺德女乘客盤膝摳腳皮　鄰座崩潰：有聲啲皮好硬

搭機若果遇上缺德乘客，無疑會令人困擾。社交平台Threads昨日(7日)流傳影片，顯示在機艙內一名女乘客赤腳盤膝而坐，旁若無人地摳腳皮，如入無人之境，引起網民熱議，隨後再有一名網民表示為該女乘客的鄰座，震驚網民：「你點忍㗎」。

昨日(7日)有網民疑因搭機遇上缺德乘客，於Threads分享2段影片及相片表示：「一上機就見到咁嘅畫面，嚇X死，CLS刮腳皮刮足全程機，仲要有聲的，睇嚟啲皮好硬」。影片顯示一名女乘客在座位上赤腳盤膝而坐，右手持手機傾談，左手去摳腳趾。女子間中換手，又近距離觀望腳趾。透過機窗可見飛機仍在地面未起飛。拍攝者與該女乘客相隔至少兩個位。帖文上載後引起大批網民熱議：「乜X嘢人嚟㗎！(噁心)」、「睇到想嘔」、「好唔衞生」、「刮完腳，仲要聞手，嘩，重口味到呢」、「女人之家，好失禮呀」、「佢自己真係唔覺得有問題」、「遇上呢種人真係好慘，出聲叫佢唔好整又驚對方發癲，唔出聲又要忍足成程機」。