【繞場一週】馬會「講」籃新秀班　踩入修頓做直播

Jessie以往都介紹過「賽馬會青少年體育記者計劃」，早前計劃更推出以籃球評述為本的延伸課程—「講」籃新秀班，反應熱烈，50名18至35歲青年獲挑選參加。當中部分表現出色的學員，更踩入修頓球場參與三場本地甲一籃球賽事的網上直播評述，有望為本地籃球評述注入新血。 計劃由馬會主辦、東華三院協辦，並透過馬會慈善基金捐款予東華三院協助籌辦計劃活動，於今年一月起舉行四場工作坊。其中一位有份參與課程的學員李旭川，原來本身是甲一球隊晉裕的隊員。 他分享作為職業籃球員，一直都有透過網上頻道和社交平台分享自己的籃球知識和訓練日常，希望推動本地籃球發展，因此他得知馬會舉辦這個本地籃球評述課程時，即萌生參與的念頭。

他跟Jessie分享道最難忘是有份參與其中一場甲一比賽的評述，因為當天第一場比賽他亦要落場，賽後即馬上會合導師和其他學員準備下一場的評述。他憶述身為職業籃球員，他對賽事了解較多，但評述需要掌握更多場外資訊，用第三身角度去分析，整個過程既緊張又好玩，至今亦回味無窮。 李旭川亦表示，坊間沒有專門教授籃球評述的課程，感謝馬會舉辦這課程，令他發掘退役後繼續向籃球評述方向發展的可能性，更希望透過評述員的角色，將籃球在本地娛樂化和商業化，令更多人投入籃球運動。

Jessie知道，馬會一向不遺餘力地支持本港體育發展，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣；包括早前推出為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃，讓更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣，令人期待。

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