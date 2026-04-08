科大招華人長者參與研究 盼破解華人長壽秘密

香港作為全球最長壽地區之一，但如何健康地長壽仍是未解之謎。科大今日(8日)宣布，展開一項為期五年的研究計劃「健康長壽研究」，盼招募500名90歲或以上的華人長者，進行免費血液檢查及基本健康檢查，探索華人健康長壽的關鍵因素。

受鵬程慈善基金支持的科大研究計劃「健康長壽研究」由科大校長葉玉如領導。研究分兩階段， 首兩年會招募500名90歲或以上、能清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，為他們提供一次的免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料。