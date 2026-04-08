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出版：2026-Apr-08 12:49
更新：2026-Apr-08 12:49

科大招華人長者參與研究 盼破解華人長壽秘密

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科大招華人長者參與研究，盼破解華人長壽秘密。(鍾式明攝)

科大招華人長者參與研究，盼破解華人長壽秘密。(鍾式明攝)

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香港作為全球最長壽地區之一，但如何健康地長壽仍是未解之謎。科大今日(8日)宣布，展開一項為期五年的研究計劃「健康長壽研究」，盼招募500名90歲或以上的華人長者，進行免費血液檢查及基本健康檢查，探索華人健康長壽的關鍵因素。

受鵬程慈善基金支持的科大研究計劃「健康長壽研究」由科大校長葉玉如領導。研究分兩階段， 首兩年會招募500名90歲或以上、能清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，為他們提供一次的免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料。

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完成資料實習後，團隊將會進行為期三年的數據分析，團隊將用科大先進的血液檢測與多組學數據分析平台，結合人工智能模型，對參加者的血液數據、臨床醫學資料和生活方式資訊進行綜合分析，從而識別與健康長壽相關的生物標誌物和分子路徑，以加深對健康長壽背後生物機制的理解。

科大生命科學部研究助理教授王曉怡。(鍾式明攝) 科大校長葉玉如。(鍾式明攝) 鵬程慈善基金創辦人及主席鍾志平。(鍾式明攝) 科大招華人長者參與研究，盼破解華人長壽秘密。(鍾式明攝)

現有長壽秘訣基於西方數據

科大生命科學部研究助理教授王曉怡指出，影響長壽與健康的因素多樣，除了部分不可控的先天條件外，睡眠質素、飲食習慣、營養攝取、運動量以及整體生活模式等，均扮演著關鍵角色。

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她強調現時已知的長壽結論基於西方數據，且往往只針對單一的數據來源或特定內部因素進行，因此缺乏針對華人群體以及多重因素交互影響的深入探討，因而衍生此調查，團隊亦會致力於發展更多科技應用，希望針對每位長者的個別風險提供更持續的提升方案。

葉玉如：「搵出健康長壽秘密」

科大校長葉玉如表示，​研究設三大目標，包括探討如何保持健康長壽的因素，「搵出健康長壽秘密」、填補華人長壽資料的空白；以為建立專屬於華人的生物樣本數據庫，為未來的臨床醫療研究打好基礎。

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15項增壽習慣｜40歲起實踐8大項，可增壽24年（am730製圖） 15項增壽習慣｜良好睡眠＋4.7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜適量飲酒＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜性生活規律＋4-7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜恆常運動＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜多喝水＋15歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜不吸煙＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜取得學位＋1.4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜瘦腰圍＋3.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜有宗教信仰＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜參與志願工作＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜常玩拼圖字謎＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜住在鄉郊地區＋2歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜退休後從農村遷居城市＋1歲（am730製圖）

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