科大招華人長者參與研究 盼破解華人長壽秘密

香港作為全球最長壽地區之一，但如何健康地長壽仍是未解之謎。科大今日(8日)宣布，展開一項為期五年的研究計劃「健康長壽研究」，盼招募500名90歲或以上的華人長者，進行免費血液檢查及基本健康檢查，探索華人健康長壽的關鍵因素。
受鵬程慈善基金支持的科大研究計劃「健康長壽研究」由科大校長葉玉如領導。研究分兩階段， 首兩年會招募500名90歲或以上、能清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，為他們提供一次的免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料。
完成資料實習後，團隊將會進行為期三年的數據分析，團隊將用科大先進的血液檢測與多組學數據分析平台，結合人工智能模型，對參加者的血液數據、臨床醫學資料和生活方式資訊進行綜合分析，從而識別與健康長壽相關的生物標誌物和分子路徑，以加深對健康長壽背後生物機制的理解。
現有長壽秘訣基於西方數據
科大生命科學部研究助理教授王曉怡指出，影響長壽與健康的因素多樣，除了部分不可控的先天條件外，睡眠質素、飲食習慣、營養攝取、運動量以及整體生活模式等，均扮演著關鍵角色。
她強調現時已知的長壽結論基於西方數據，且往往只針對單一的數據來源或特定內部因素進行，因此缺乏針對華人群體以及多重因素交互影響的深入探討，因而衍生此調查，團隊亦會致力於發展更多科技應用，希望針對每位長者的個別風險提供更持續的提升方案。
葉玉如：「搵出健康長壽秘密」
科大校長葉玉如表示，研究設三大目標，包括探討如何保持健康長壽的因素，「搵出健康長壽秘密」、填補華人長壽資料的空白；以為建立專屬於華人的生物樣本數據庫，為未來的臨床醫療研究打好基礎。