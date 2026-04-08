「墳場老鼠」自備環保袋偷祭品斷正　醒目清潔女工：跟咗你尾好耐

清明節期間不少孝子賢孫帶祭品拜祭先人。有網民指拜山時遇到「墳場老鼠」，一名大媽被清潔女工當場揭發偷祭品，「我跟咗你尾好耐，影晒相。睇你咁熟手一定唔係第一次。」 該名網民在社交平台Threads以「今日去拜山咁啱遇着『墳場老鼠』」為題發文，指「拜拜下聽到好嘈，有個負責人同一個清潔女工捉住咗一個中年阿嬋樣嘅女人，話唔俾佢走」。

被斥「咁熟手唔係第一次」 樓主指，原來大媽自備環保袋偷生果祭品當場斷正，「聽咗一輪，大概就係個女人係咁拎人哋拜完之後放喺度嘅生果，用一個環保袋裝住咗一大袋。係當場斷正嗰隻」。 樓主憶述，當時負責人指控大嬸行為屬盜竊，「你呢個行為其實係盜竊」，對方辯稱「我唔知㗎，諗住唔好嘥㗎咋。我第一次嚟」。清潔女工反駁指「我跟咗你尾好耐，影晒相。睇你咁熟手一定唔係第一次」。另一名清潔女工亦指「墳場唔見嘢，成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次。」

不過，大媽最終仍獲放生，「最後嗰負責人請示咗個上司放過咗佢」。樓主提到「我嗰陣聽到個負責人都講睇吓使唔使報警，可能係想兇個女人，個女人梗係話唔好唔洗，不過最後係冇。」樓主大讚清潔女工機警，「首先要讚吓個清潔姐姐真係好醒好叻，識得唔打草驚蛇影埋相有證據斷正。」樓主亦斥責大媽行為，「唔知佢拎返去係自己食／送俾人／賣返出去。環保歸環保，偷嘢還偷嘢。都唔應該係咁做‍」。 帖文引起有網民熱議，「一直以為啲先人食完再俾啲浪浪食，估唔到有人偷」、「拜完之後自己執返啲祭品啦，食物係畀人食嘅，一係就畀真.老鼠食，唔係畀鬼食嘅 」、「我真係想知道佢食完係咪咩事都冇」。

亦有網民指「墳場老鼠」一直存在，「墳場老鼠好耐之前已經有，喺以前仲恐怖試過係漁民墳場，整爛人地個墳，之後叫人比錢整都有 」。