InnoEX 與春季電子產品展下周舉行 聚焦人工智能、低空經濟及智能家居等科技領域 首設RoboPark展示過百款機械人

香港貿易發展局將於4月13至16日假香港會議展覽中心舉辦兩項旗艦展覽 —— 香港國際創科展（InnoEX）及香港春季電子產品展（春電展），預計共將吸引來自27個國家及地區超過2,800家參展商，全面展示環球創科成果、嶄新電子產品及尖端科技方案，為創科界、商界及不同領域用家帶來最新發展動向與合作機遇。歡迎業界、投資者、行業買家及不同行業的用家，包括中小企到場參觀採購。

InnoEX是創新科技及工業局和香港貿發局策動的「國際創科營商周」的核心活動，展覽以「創新‧智動‧起飛」為主題，聚焦五大領域：人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技。 最大亮點「RoboPark」展區首次登陸InnoEX與春電展，雲集香港、中國內地以及海外科技企業，展示逾100個不同應用場景的機械人，涵蓋「商用及工業」、「健康及生活」及「娛樂及社交」。今年陣容尤其強勁，當中包括去年人形機械人出貨量全球前五的四間企業，分別為智元機器人、眾擎機器人、優必選及宇樹科技。此外，參展企業亦包括「杭州六小龍」另一企業雲深處科技、以及「深圳八大金剛」另外4間企業，包括智平方、數字華夏、逐際動力及帕西尼；以及香港初創Rice Robotics、SOTA Robotics等，並吸引英國、新加坡等地企業參與。展區於四天展期內亦舉行約40場活動，包括技術示範、應用分享及交流平台，協助企業「出海」及拓展市場。

今年InnoEX更加國際化，匯聚21個國家及地區展商，包括香港、中國內地、澳門、澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、匈牙利、印度、以色列、日本、哈薩克斯坦、馬來西亞、荷蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、泰國、英國及美國，內地展團亦積極參與，包括北上廣深在內，今年共有來自17個省市，共18個展團，例如北京中關村、西安交通大學展團等，利用香港這個高價值的國際舞台，展示最新的科技研發技術，開拓海外市場。此外，華為國際、中國移動香港、科大訊飛、騰訊雲國際及聯想（香港）等多家重量級科技巨擘亦會參展。

展會匯聚來自政、產、學、研等界別的研發成果和創新方案，包括政府數字政策辦公室再度設立的大型「智慧香港展館」，展出過百項創新科技方案，涵蓋超過20個政府部門和公營機構的科技應用，以及本地創科界和學生在多個創科大賽的獲獎作品。InnoEX首次與「發展低空經濟工作組」合辦「低空經濟會議」，邀請專家分析政策趨勢及市場潛力，探討香港的應用場景與合作機遇，並設立「低空經濟專區」，展示低空科技應用以及促進產業合作，參與企業包括海宏技術、和諧航宇、大漠大等。

創新科技署轄下所有研發中心亦有參展，包括剛於4月1日正式合併的應用科技研究院（ASTRI）與納米及先進材料研發院（NAMI）、物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）、香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），以及香港微電子研發院（MRDI）。數碼港、科學園及港深創科園則帶來逾40家初創參展。

春電展聚焦AI驅動的電子產品，涵蓋三大領域：「智能家居及應用方案」— 展出與自動化、保安及節能相關的先進技術；「健康科技」— 揭示人工智能、樂齡科技、監測裝置及感測器的發展；「寵物智能」— 涵蓋寵物相關智能電子產品及生活解決方案；約60款新品於展會首發，讓買家既能一站式採購，又能獲取行業趨勢。 展會劃設多個展區：「品牌薈萃廊」匯聚超過550個國際知名品牌；「科技館」展出新一代電子產品及生活方案；「Immersive Experience Zone」，由本地創科公司帶來VR、AR、XR等沉浸式互動遊戲，如「虛擬實境龍舟體驗」及「智能紋身試用機」；而「初創專區」則匯聚超過60間初創企業，包括香港物聯網、天使投資基金會及深圳科創學院等，展示創新產品與方案，促進合作與投資。

InnoEX及春電展合共將舉行逾100場活動，內容圍繞上述兩個展覽的主要領域，並邀請多位專家及行業領袖分享，其中在「人工智能+」方面，德勤代表分享「以人為本的 AI」及市場動態；Google專家講解智慧家居未來體驗；在「零售科技」領域上有《Retail 4.0：重塑消費者體驗》研討會，由香港零售管理協會協辦，並聯同VISA、Tradelink等企業參與。此外，亦有來自海外的政府代表參與分享，包括哈薩克斯坦人工智能及數碼發展部副部長將親自率團來港參展及演講，分享當地低空經濟的發展及機遇，為與會者帶來國際視野。

立即登記免費入場 展覽詳情：

香港國際創科展：innoex.hktdc.com/tc

香港貿發局香港春季電子產品展：hkelectronicsfairse.hktdc.com/tc 展覽日期

2026 年 4 月 13–16 日｜香港會議展覽中心

2026 年 4 月 6–23 日｜商對易 (線上)

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