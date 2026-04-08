以「化妝車」免繳費傾倒建築廢物至堆填區 環保署外判員工等3人認罪

廉政公署早前揭發有環保署外判商員工涉嫌收取廢物處置商員工利益，協助回收商以「化妝車」掩人耳目，免繳費傾倒建築廢物至堆填區，串謀詐騙環保署建築廢物處置費，其中3名被告今日(8日)在區域法院承認控罪。暫委法官梁嘉琪將案件押後至本月30日求情，期間3人獲准保釋。 3名被告分別為環保署外判商兩名前員工鍾佩珍(60歲)及張錦寧(40歲)，案發時同為遠東環保垃圾堆填有限公司磅房操作員，以及林文健(33歲)，天時環保廢料回收有限公司前工人，他們承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。鍾佩珍及張錦寧各被控一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》，則由區域法院法庭存檔。

案發時，環保署外判商遠東負責營運粉嶺一個廢物堆填區。該堆填區處置建築廢物收費為每公噸200元，處置非建築廢物則無須繳費。傾倒建築廢物的貨車須使用建築廢物入口進入堆填區，並向遠東磅房操作員出示由環保署發出的入帳票以計算費用。遠東磅房操作員會例行檢查貨車，並觀察電腦顯示的重量以查核貨車是否載有建築廢物，環保署人員亦會進行突擊檢查。廢物處置商天時在粉嶺經營一個廢物回收場，為客戶運送建築廢物到堆填區處置。 涉及建築廢物處置費共逾83萬

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現於2021年1月至2022年6月案發期間，天時工人林文健按公司一名貨車司機指示，透過「化妝車」技倆，用非建築廢物遮蓋建築廢物，掩飾貨車在堆填區傾倒建築廢物。「化妝車」並會經非建築廢物入口駛入堆填區，從而逃避繳付處置建築廢物的費用。案發期間，遠東磅房操作員鍾佩珍及張錦寧多次協助天時貨車避過檢查，讓其「化妝車」可以順利經非建築廢物入口駛入堆填區，免繳費傾倒建築廢物。 廉署調查發現，於2022年5月中至6月中約一個月內，天時申報近760架次非建築廢物貨車，當中近9成懷疑為「化妝車」，車上載有建築廢物共逾4,100公噸，涉及建築廢物處置費共逾83萬元。

同案另外3名被告，即天時貨車司機麥劍坤，以及遠東傾倒區廢物檢驗員麥華勝及遠東磅房操作員鍾靜君，早前否認共6項罪名，即4項向代理人提供利益、一項代理人接受利益，以及一項串謀詐騙。案件於今日(8日)在區域法院開始審訊。