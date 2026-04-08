貪2000元報酬內地帶25張假演唱會飛返港交收　35歲配藥員囚6周

一名任職配藥員的35歲男子，為收取2,000元報酬，替他人從內地把偽造演唱會門票帶到香港，再到大圍站與買家交收，惟當場被警員拘捕並被搜出25張偽造演唱會門票。他早前承認一項管有虛假文書罪，今日(8日)於九龍城裁判法院被判囚6周。裁判官陳志輝判刑時指，由於社會服務令報告評價「都一般」，監禁是合適的判刑選項。

社服令報告評價「都一般」

35歲被告鍾長縉，報稱配藥員，承認一項管有虛假文書罪。控罪指被告於2024年12月27日，在港鐵大圍站A出口知道或相信25張偽造演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。辯方求情指，被告「好遲先知道」門票屬偽造，惟仍愚蠢地依安排前去交收，他亦於求情信表達悔意，指已還押約2星期深感後悔，若裁判官認為不適合判處社會服務令，可考慮判處緩刑。惟裁判官指社服令報告對他評價「都一般」，考慮各項因素後，認為判監屬合適刑罰，最終判處被告監禁6周。