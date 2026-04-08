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出版：2026-Apr-08 18:20
更新：2026-Apr-09 10:05

大埔宏福苑五級火｜居民去信政府促考慮原址重建　房屋局：非最合適選項(更新)

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居民去信政府促考慮原址重建，倡建額外單位抵銷成本。(資料圖片)

居民去信政府促考慮原址重建，倡建額外單位抵銷成本。(資料圖片)

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大埔宏福苑長遠安置方案未有提及原址重建，有居民去信特首李家超及多名官員，並附上47頁具體建議書，指有427名受災居民明確表示不求賠償只求「原地歸根」，希望政府再次考慮原址重建的可行性。

房屋局發言人表示，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性；另一方面，很多居民表示希望早日遷入新居，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住。發言人續說，早前在問卷中，83%受訪業主已明確表達應以「速度為先」，期望盡快解決長遠居所安排，政府亦已在多個場合闡明，基於以上原因，原址重建並非最合宜的選項。

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大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

聯署信中，居民向政府自大火以來的奔波和盡心安置表示感激，但「收購業權」與「樓換樓」方案遺漏未受波及的宏志閣，導致同一地契下的屋苑面臨被強行切割的命運，可能在法理業權處理上引發長遠混亂，希望政府將宏福苑8座樓宇視為整體，重新納入規劃框架，並將「原址重建」作為並行的選項，讓居民有選擇空間。

建議書當中指出，興建3至4座40層高大廈可提供2,640至3,020伙，重建總成本約38至43億元，認為政府可以適度增加地積比率，額外興建的單位可為政府帶來收入，抵銷收購與安置成本，減少公帑負擔，若採用新型預製建築技術更可大幅縮短興建時間。

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