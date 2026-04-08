「香港飛香港」航班成內地熱搜有指屬公益項目　機管局：非真實航班

香港國際機場的登機閘口號碼柱，不論對外遊港人或離港旅客都是熱門的「打卡」點。內地社交平台日前有網民上載一張照片，顯示機場10號登機閘口顯示一班編號XX102、由香港飛往香港的「航班」，近日就引起內地網民熱議，認為是邀請基層兒童體驗乘搭飛機感覺的特別「公益航班」，話題更一度登上微博熱搜榜榜首。不過，XX102事實上只是機管局系統測試時使用的代碼，而非真實航班或公益項目。

不少網民談屬公益項目 從社交平台流傳的照片可見，10號登機閘口的號碼柱當時正顯示「航班」編號XX102，晚上10時從香港出發至香港，發帖者形容之前曾見過香港飛廣州的航班，「這次更絕，香港飛香港。」帖文引起廣泛討論，不少網民留言認為屬於公益項目，「給有需要的家庭，沒有做過飛機的兒童，家境困難，給他們體驗一下坐飛機的感覺」、「公益事業吧……有時會搞給社區，殘障兒童……之類的特殊人群的義載活動，上天飛一轉，讓平時很難或根不的他們感受一下坐飛機……」

不過，機管局發言人回覆《am730》查詢時指出，香港國際機場有定期進行系統測試，XX102為系統測試時使用的代碼，而非真實航班或公益項目。 國泰多年來共邀逾千基層學生「遊機河」 事實上，國泰航空自2007年開始推出「空中之旅」，多年來邀請共逾千位基層學生乘搭客機，在香港上空暢遊約90分鐘。參加者會如一般旅客，需要在客運大樓登機櫃檯登記，然後到登機閘口集合，航行期間亦可享用飛機餐和使用娛樂系統。香港快運(HK Express)在疫情期間，亦曾舉辦香港飛香港的「Flycation」，滿足封關期間乘客搭飛機的渴望。也許有關公益項目或特別航班同樣是由香港出發至香港，導致今次美麗的誤會。