展5年研究 招500名九旬長者參與 科大︰探華人健康長壽秘密

香港連續10年蟬聯全球最長壽地區，而高齡之下仍「無病無痛、食得瞓得」，卻一直是科學界待解之謎。科大展開一項為期5年的「科大華人健康長壽研究」，目標招募500名90歲或以上的華人長者參與；透過血液檢測、健康檢查及問卷調查，並結合數據分析平台和人工智能，探索華人健康長壽的關鍵因素。科大表示，會就研究成果建立針對長壽華人的生物樣本數據庫，以促進社會整體健康老齡化的發展。

獲鵬程慈善基金支持的科大華人健康長壽研究，由科大校長葉玉如領導。目標招募500名90歲或以上、可清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，為他們提供一次免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料。完成數據收集後，團隊會利用科大先進的血液檢測與多組學數據分析平台，結合人工智能模型，對參加者的血液數據、臨床資料和生活方式資訊作綜合分析，以識別與健康長壽相關的生物標誌物和分子路徑，加深對健康長壽背後生物機制的理解。