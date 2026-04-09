展5年研究 招500名九旬長者參與 科大︰探華人健康長壽秘密

香港連續10年蟬聯全球最長壽地區，而高齡之下仍「無病無痛、食得瞓得」，卻一直是科學界待解之謎。科大展開一項為期5年的「科大華人健康長壽研究」，目標招募500名90歲或以上的華人長者參與；透過血液檢測、健康檢查及問卷調查，並結合數據分析平台和人工智能，探索華人健康長壽的關鍵因素。科大表示，會就研究成果建立針對長壽華人的生物樣本數據庫，以促進社會整體健康老齡化的發展。
獲鵬程慈善基金支持的科大華人健康長壽研究，由科大校長葉玉如領導。目標招募500名90歲或以上、可清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，為他們提供一次免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料。完成數據收集後，團隊會利用科大先進的血液檢測與多組學數據分析平台，結合人工智能模型，對參加者的血液數據、臨床資料和生活方式資訊作綜合分析，以識別與健康長壽相關的生物標誌物和分子路徑，加深對健康長壽背後生物機制的理解。
現有長壽秘訣多基於西方數據
科大生命科學部研究助理教授王曉怡指，影響長壽與健康的因素眾多，但現時大部分研究數據來自西方群組，且多僅針對單一的數據來源或特定內部因素作分析，因此缺乏針對華人群體，以及多重因素交互影響的深入探討。科大生命科學部教授傅潔瑜補充，目前大部分研究的抽血檢查屬常規性質，而本次研究的血液分析則屬全面性，包括基因、生物標誌物及免疫反應等多個層面。除長壽外，團隊亦會研究神經退行性疾病，期望在過程中可找到新靶點，有助研發新藥物。
科大校長葉玉如稱，香港在2024年已正式成為聯合國定義的超高齡社會，即65歲以上人士，佔全港人口逾21%；政府亦預計到2039年香港65歲或以上人口會達到252萬人，佔總人口31%，屆時每3人就有一名是長者。隨着社會人口老化，本港迫切需要實現「唔單止長壽，而且係健康咁長壽」。研究設3大目標，包括探討如何保持健康長壽的關鍵因素，「搵出健康長壽秘密」、填補華人長壽數據的空白，並期望建立華人專屬的生物樣本數據庫，為未來臨床醫療研究奠下基礎。