宏福苑聽證會︱被質疑未到場監督 僅聽人講 宏福苑消防承辦商董事：可能我太忙

鍾傑文

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行第二輪首場聽證會。屋苑消防設備承辦商「宏泰消防」董事及工程師鍾傑文承認，僅透過員工報告了解年檢及維修情況，沒有親身到場，形容「可能我真係太忙」。另一間消防裝置承辦商「中華發展」董事梁秉基亦承認「中華發展」無派人到屋苑視察，並指「建基於宏業點講就點做」，而這種橡皮圖章式的操作亦在其他「宏業」的工程出現。 宏泰消防水喉工唐慶麟作供時稱，他去年與另外兩名員工宏福苑更換消防喉轆噴嘴；去年10月16及17日更換部件期間，發現5座消防水缸無水。他曾透過管理處轉達情況予置邦工程主任林文欣，對方回應稱「消防水缸正執修所以無水」；之後按老闆鍾傑文指示向林文欣查問有否「掛牌」(即向消防處申請「消防裝置關閉通知書」(SDN)，獲回覆有。

鍾傑文作供時，聽證會公開一份鍾傑文與物管公司置邦興業物業主任鄭芷盈的WhatsApp對話紀錄，鍾曾於去年10月28日問鄭，消防水缸「入返水未」，否則未能施工。鄭回應指「已入返水」，更於去年11月21日(火災前5日)，向鍾傑文傳送15張相片，指水缸「已入水」。鍾指，當時已發現大部分相片於同年8月拍攝，故對水缸有水抱懷疑，認為「睇嚟都冇用啦」，但承認無追問對方為何會發了之前的相片。 鍾又承認，僅透過員工報告了解年檢及維修情況，卻無親身到場。李澍桓質疑：「你先係持牌人，2025年3月年檢你冇去、4月爆水喉冇去、5月、6月、10月、11月都冇去，全部監督依靠員工話俾你聽」，「你聽人講、你啲同事又聽人講……」鍾回應「唔理想」，指「可能我真係太忙，我應該要抽多啲時間」。鍾同意，宏福苑8座、1,900多人性命正正依靠此消防系統，但強調「真係唔係我哋閂」。

中華發展認「橡皮圖章式」運作 委員會之後傳召梁秉基作供。委員會資深大律師杜淦堃引述消防處通函規定申請延長關閉消防裝置的承辦商「合資格人士或獲授權簽署證書人士」，有責任親自到場檢查，梁秉基表示同意；承認就宏福苑消防工程，在遞交SDN前，「中華發展」無派人到屋苑視察，又同意是「建基於宏業點講就點做」。杜追問，這種橡皮圖章式的操作有否同樣在其他項目採用，梁秉基確認有用於其他「宏業」的工程，包括銅鑼灣美蘭閣。 杜淦堃又披露，中華發展曾就宏福苑8座的消防工程，遞交85份SDN，形容似機械式操作，宏業每隔14天表示工程未完成，中華發展就入紙。梁說，曾有透過電話催促對方快點完工，未有正面回應是否每次都催促。

會上又展示宏盛閣的消防裝置及設備證書(FS251)，該文件於去年6月16日已簽署(證明已完成消防系統檢查)，並於10及11月多次將同一份FS251傳真予消防處。梁承認，消防處是在中華發展多次為宏福苑提交SDN後，要求補交FS251，他才遞交相關文件。 會上展示WhatsApp紀錄，梁通知宏業一名姓張員工「宏業張生，消防處要求每1份都加張證書，另外最好盡快搞好就回復系統，頂唔到消防處太耐。」杜淦堃向梁盤問指，發此訊息時：「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做，人哋(消防)要咪send張嘢頂住先？」梁同意，並認同消防處監督很大程度依靠承建商自律，但中華發展的行為濫用消防處的信任。