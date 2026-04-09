新田公路1小時兩車禍涉8車釀1死17傷 小巴司機死者為外勞(更新)

【15:30更新】 據知49歲羅姓死者為內地人，是參加運輸業輸入外勞計劃來港當外勞司機，居住在屯門外勞宿舍。據了解，該條線早前已開始聘請外勞司機，羅為外勞司機，來港任職約一年。

元朗新田公路昨晚(8日)於1小時內發生兩宗車禍。首宗意外導致3車相撞，釀8人受傷；約45分鐘後，一輛專線小巴疑收掣不及，猛撼車龍龍尾釀5車「串燒」，44A專線小巴司機昏迷送院，延至晚上11時39分證實不治。

首宗意外發生於8日晚上10時許。一輛的士與兩輛私家車沿新田公路往上水方向行駛，至竹園村對開時發生碰撞。的士司機、4名乘客，以及兩輛私家車的司機與1名乘客，合共8人受輕傷，經初步包紮後，全部被送往北區醫院治理。事故現場清理期間交通受阻，車龍迅速向後延伸。

至晚上約11時，受首宗意外影響，車龍長達700米至錦綉花園對開，一輛44A線往上水方向的專線小巴駛至，懷疑收掣不及，猛力撼向前方貨車車尾，再波及右線另一輛貨車。由於衝擊力巨大，前方貨車被推前，連環撞向前方的一輛七人車及一輛客貨車，造成5車相撞。涉事小巴車頭嚴重損毀，小巴司機被困昏迷，消防到場將小巴司機救出，送往博愛醫院治理，惜抵院後證實不治。涉事5車共有9人受傷。警員正就兩宗意外展開調查。