深水埗北河街街市外疑吐痰被截 惡漢推倒食環署職員逃去　食環署：一名人員受輕傷(有片)

深水埗發生食環署職員執法與市民衝突事件，一名中年男子周三（8日）傍晚疑因隨地吐痰，在北河街街市對開被食環署人員截查票控。惟男子拒絕及後雙方拉扯，混亂中將一名男職員推跌，導致對方受傷送院。男子施襲後更反指對方「扮嘢」，隨後逃去。 食環署：一名人員受輕傷 食環署回覆《am730》表示，該署人員昨日(8日)下午在深水埗北河街街市附近一帶巡查時，發現一名男子隨地吐痰，遂擬向有關人士發出定額罰款通知書；其間，該名人士拒絕合作，並涉嫌襲擊本署人員後逃離現場，本署人員遂報警求助。事件中一名本署人員受輕傷，經治理後已出院。案件現正交由警方調查。

食環署強調，前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受；襲擊公職人員是嚴重的違法行為，須負上法律責任。本署會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。 署方又提醒，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第8A條，任何人不得在街道或公眾地方吐痰，或將痰吐到街道或公眾地方。本署執法人員亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違反上述條例的人士發出3,000元定額罰款通知書。

警方指周三下午6時11分接獲食環署人員報案，於北河街街市外執行職務時，一名45歲男職員遭一名年約50至60歲男子用手襲擊。警員接報趕至，惟男子已逃去。食環人員後腦、腰及胸口痛，清醒送明愛醫院治理，案件列作「襲擊」，交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟進，現正追緝涉案男子。據了解，該男子與食環署職員疑因票控隨地吐痰問題起衝突，他身高約1.7米，案發時身穿棕色上衣、黑色褲及黑色鞋，攜有一個紫色環保袋。 網上流傳影片可見，1男1女食環職員正阻止男子離開，男子咆哮試圖離開：「你冷靜啲先，你講畀我聽，你搵啲痰畀我睇吓！」；男職員見狀張開雙臂攔截，女職員亦喝止：「冷靜啲先！你唔好再出手郁我同事呀！」

雙方糾纏近20秒後，男子突然用力，將男職員推倒在地，及後向女職員說：「佢依家扮咩嘢啫！」女職員隨即拿出對講機向上級增援，影片至此完結。