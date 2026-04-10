大灣區安老博覽會 一站式全方位了解跨境安老資訊

香港人口老齡化正在加速，長者安老成為近日社會的一個重要議題。隨著近年大灣區的高速發展，「跨境安老」正成為不少家庭開始關心的新選項！為了讓有興趣北上安老的老友記及家庭能消除疑慮，加深對跨境安老的了解，從而作出合適的選擇，創伶滙將於4月18至19日（星期六及日），在荃灣愉景新城D．PARK舉辦「大灣區安老博覽會」，歡迎大家免費入場，了解更多跨境安老資訊。

「大灣區安老博覽會2026」請來社會福利署代表、多間優質康養社區、醫療服務參展商、各方業界專家等，為大家介紹大灣區的康養社區和安老院舍資料，以及講解跨境醫療與安老政策，例如廣東院舍照顧服務計劃、灣區醫療及安老服務介紹、內地養老保險及醫療保險全面睇等。現場更設有一對一諮詢服務，由專人為你解答關於北上安老的疑難。此外，博覽會的參展機構及服務提供商，更會提供現場限定優惠，如院舍參觀，甚至短期試住體驗，帶你親自前往大灣區的院舍，讓你可就院舍的環境、服務內容、生活質素，和價錢等作出直接比較。你還可以了解有關跨境醫療及跨境福利銜接的資訊，讓你進一步減少後顧之憂。

大灣區安老博覽會(免費入場)：日期及時間：2026年4月18-19日 (星期六及日)｜上午11時至下午6時 地點：荃灣愉景新城 D‧PARK L1中庭 (新界荃灣青山公路荃灣段398號) 了解更多：https://shorturl.at/noVzX 更多第一手博覽會資訊立即追蹤Facebook專頁【大灣區幸福地老指南】: https://www.facebook.com/profile.php?id=61578567603044 查詢：23701622/ 67459871 (尊賢會) 主辦：創伶滙

協辦：尊賢會、粵港澳康養產業協會 及 滴水基金會

支持機構：社會福利署、香港工聯會大灣區社會服務社

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