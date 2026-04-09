大埔宏福苑五級火｜業主聯署促開大會　民政總署接投訴或涉冒簽轉交執法部門

大埔宏福苑大火發生至今4個多月，有業主上月發起聯署，要求政府協助及督促屋苑管理人合安管理公司盡快召開業主大會。民政事務總署今日（9日）回覆查詢指接獲投訴，有個別業主表示所謂聯署缺乏核實機制，可能涉及冒充業主及虛假簽署等不當行為，署方已將有關投訴轉交執法部門及法定機構調查跟進。

上月有宏福苑業主稱已發起聯署，要求合安盡快召開業主大會，並公開8幢樓宇完整勘察報告、匯報屋苑及大維修財務狀況等。聯署方聲稱已收集至少約570業戶聯署，超出《建築物管理條例》召開業主大會要求、即不少於5%業主提書面要求。有聯署發起人稱收到合安電郵回覆指，經詳細審視及諮詢法律意見後，認為居民發出提及透過網上表格收集到業主關注的電郵，但並「無其他資料」，另一封電郵提供資料「未能符合相關的法定要求」，現階段不會安排業主會議。

民政事務總署指據其了解，有業主於3月15日向合安發出電郵，提及透過網上表格收集到宏福苑業主的關注，但並無其他資料。該業主於3月22日再向合安發出電郵，提供一些資料。合安在諮詢法律意見後，確認有關業主提供的資料不符合相關法定要求，現階段不會安排業主會議。

署方又指接獲投訴，有個別業主表示所謂聯署缺乏核實機制，可能涉及冒充業主及虛假簽署等不當行為，當中的個人資料亦有被濫用或未經授權使用的風險，因此已將有關投訴轉交執法部門及法定機構調查跟進。民政總署又指，合安已公布將於 5 月上旬舉行簡介會，讓業主掌握各項資訊，時間將不會與返回單位執拾安排和獨立委員會聽證會的時間重疊。