莊雅婷區議員工作報告 稱辦大灣區咖啡青年節「促進居民幸福感」

18區區議會在網上公開區議員工作報告供市民查閱，闡述去年獲指派任務的完成情況、接獲意見或查詢的次數及跟進，以及曾舉辦的社區參與活動等。曾一度參選港姐及下嫁「百億富三代」鍾培生的民建聯西貢委任區議員莊雅婷，在報告中指曾在區內舉辦大灣區咖啡青年節，以咖啡為媒介促進大灣區間青年交流，並為社區居民帶來「喜聞樂見」的文娛活動，促進社區居民之幸福感及獲得感，其角色為主要組織及安排者，參與人數達5萬人次。

稱有5萬人次參與

區議員需在報告列出其曾協助舉辦的社區參與活動。莊雅婷提到去年3月14至16日與青年民建聯主辦大灣區咖啡青年節，活動對象為將軍澳區居民，參與人數有5萬人次，指活動以咖啡為媒介，促進大灣區間青年交流、為社區居民帶來喜聞樂見的文娛活動，促進社區居民之幸福感及獲得感；其他活動就包括國慶三人籃球賽，及西貢區海洋及海岸清潔活動。

莊雅婷又稱關注西貢區環境衛生問題，去年6月向區議會主席提交報告，另在5月已約見發展局跟進區內72區調景嶺公園、安達臣發展區興建小學事宜。她亦在9月約見運輸署跟進區內設置斜行斑馬線議題，並約見房署跟進正覺中學附近垃圾房情況；12月約見發展局跟進填海發展及調景嶺公園議題。