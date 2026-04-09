大埔宏福苑五級火︱假募捐騙取2.5萬捐款　涉案戶口廚師認洗黑錢囚11個月

大埔宏福苑去年11月發生大火後，大量市民捐款，惟當中有人混水摸魚騙取捐款。一名32歲廚師以3,800元賣出支付寶戶口，其後被用作收取逾2.5萬元騙款，涉及其他洗黑錢行為，處理約6.4萬元不法款項，他今日（9日）在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，被判監11個月、罰款4,500元及賠償約2.5萬元予4名被騙事主。

大埔宏福苑去年11月發生大火後，大量市民捐款，惟當中有人混水摸魚騙取捐款。一名32歲廚師以3,800元賣出支付寶戶口，其後被用作收取逾2.5萬元騙款，涉及其他洗黑錢行為，處理約6.4萬元不法款項，他今日（9日）在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，被判監11個月、罰款4,500元及賠償約2.5萬元予4名被騙事主。

32歲被告湛樹成，被控1項洗黑錢罪，指他於2025年10月25日與11月30日之間，其Alipay Financial Services （HK） Limited帳戶，曾處理64,886.45港元疑為黑錢的款項。