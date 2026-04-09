大埔宏福苑五級火︱假募捐騙取2.5萬捐款　涉案戶口廚師認洗黑錢囚11個月

大埔宏福苑去年11月發生大火後，大量市民捐款，惟當中有人混水摸魚騙取捐款。一名32歲廚師以3,800元賣出支付寶戶口，其後被用作收取逾2.5萬元騙款，涉及其他洗黑錢行為，處理約6.4萬元不法款項，他今日（9日）在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，被判監11個月、罰款4,500元及賠償約2.5萬元予4名被騙事主。
32歲被告湛樹成，被控1項洗黑錢罪，指他於2025年10月25日與11月30日之間，其Alipay Financial Services （HK） Limited帳戶，曾處理64,886.45港元疑為黑錢的款項。
去年宏福苑11月26日發生大火後，4名市民於社交媒體上看到帖文，聲稱是火災受害人募捐，4名市民隨後透過轉數快轉帳逾2.5萬元，其後發現受騙並報警，調查後發現收款的支付寶戶口為被告所擁有。
認3800元賣出該戶口
警方調查後再發現，在11月25日至30日間其戶口有46次存款，金額逾6.4萬元，並分48次提款取走，戶口於11月30日的餘額為6.83元，銀行於12月1日停止涉案戶口。警方於翌日拘捕被告，被告於警誡下承認登記涉案戶口，並經Facebook賣出該戶口以賺取3,800元，被告亦相信賣出的戶口會被用作非法用途。
辯方求情時指被告當時經朋友知會後自發報案，他不是犯罪團夥的成員，當初因為失業想賺取外快，才會愚蠢地開戶並把戶口售予他人。
主任裁判官蘇文隆判刑時稱，洗黑錢罪行猖獗，雖然沒有證據顯示被告知道贓款與宏福苑大火有關，惟涉案金額不少，被告亦知道賣出戶口會被用作處理非法得益，終判處被告監禁11個月、罰款4,500元及賠償約2.5萬元予4名被騙的事主。
案件編號：WKCC 5546/2025