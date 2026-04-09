DSE 2026｜中文科開考閱讀卷引本地作家文章　有老師稱比去年容易

中學文憑試(DSE)首科核心科目中文科開考，共有5.1萬名考生報考。閱讀卷兩篇白話文，分別是內地作家韓少功《當機器人成立作家協會》的節錄和香港作家葛亮的《聲音》，12篇範文就有《出師表》等大熱文章。有中文科老師認為，今年試卷整體比以往簡單，但闊別兩年的「無從判斷」題型再次出現，令難度增加。

老師形容寫作題「魔鬼在細節」 被喻為「死亡之卷」的中文科，卷一閱讀卷佔全科四成分數，甲部考核指定文言文範文，乙部的課外篇章就有兩篇白話文，分別是節錄自內地作家韓少功的議論文《當機器人成立作家協會》，談及人工智能是否可取代人類，以及香港作家、香港浸會大學中文系教授葛亮的《聲音》，描述對民間普通人物的觀察等，以及文言文《世說新語》。至於佔四成半分數的卷二寫作卷，要求考生就學校小賣部擬全面轉用電子支付，撰寫評論文章表達看法，以及在3道題目選答1題，包括以「眼前的甜點令這頓飯別具意義」、以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，或根據古語「與人善言，暖於布帛；傷人以言，深於矛戟」以「談說話」為題寫作一篇文章。

曾璧山(崇蘭)中學中文科主任陳錦銘表示，佔30分的12篇文言文範文當中，《出師表》的題目共佔9分，形容屬預期之內、可稱為「大熱當選」，而佔餘下七成分數的課外篇章部分，今年就沒有出現要求比較不同文章的「對讀」題，引述有學生表示整體答卷較順暢。他又形容3條作文題都是「魔鬼在細節」，第一條的甜點題已列明除飽腹外還有其他意義，即要求考生寫作得更深入和將立意昇華，如文化傳承或個人感悟等，第二條描寫反思題就希望學生能以小見大，在平凡生活之中發現不平凡，第三條則希望學生反思要謹言慎行。

事隔13年再引本地作家文章 整體而言，陳錦銘認為試卷較去年容易，因為考評局中文科取材開始愈趨生活化，如閱讀理解首篇文章談到人工智能，葛亮的文章則提到國內城市，現時中學生也在交流團親身到過內地。他又指，全份閱讀卷有32分為選擇題，比重有所增加，亦是事隔兩年後再次出現「無從判斷」的題型，增加難度。對於今次DSE事隔13年，再次引用香港作家文章出題，陳錦銘相信對本土作家是一種鼓舞，其行文用語亦相對令香港學生「易入口啲」。

考評局表示，DSE中文卷一和卷二考試有約5.1萬名考生報考，共設有約430個一般試場和逾560個特別試場，考試已順利完成，各試場學校整體運作暢順。當局監考人員在本地一般禮堂試場，透過第二代公開考試支援系統為考生點名及點算答卷，流程順暢，另有約85%考生用「報到易」應用程式自行簽到。另一科核心科目英文科將於未來兩日舉行，共設有3份試卷。