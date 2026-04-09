第三屆中華文化節6月至9月舉行　舉辦280場節目

大型文化盛事「中華文化節2026」將於六月至九月期間舉行，並以「傳奇」為主題，舉辦280場活動，蓋舞蹈、音樂會、展覽及講座。康文署表示，前兩屆文化節吸引逾90萬人參與，體現活動在推動中華文化方面的成效。署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力。

由文體旅局呈獻、康文署策劃的「中華文化節 2026」橫跨六月至九月，以「傳奇」為題呈獻一系列取材自中國民間傳說和經典故事的多元化節目，邀請近3000名本地、內地和海外藝術家參與演出和交流。今年開幕節目舞劇《白蛇》匯聚各界頂尖藝術家、內地人氣舞者和海外星級華人舞蹈家，透過芭蕾舞與中國舞詮釋《白蛇傳》中遊湖借傘、水漫金山等經典橋段。