第三屆中華文化節6月至9月舉行　舉辦280場節目

大型文化盛事「中華文化節2026」將於六月至九月期間舉行，並以「傳奇」為主題，舉辦280場活動，蓋舞蹈、音樂會、展覽及講座。康文署表示，前兩屆文化節吸引逾90萬人參與，體現活動在推動中華文化方面的成效。署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力。
由文體旅局呈獻、康文署策劃的「中華文化節 2026」橫跨六月至九月，以「傳奇」為題呈獻一系列取材自中國民間傳說和經典故事的多元化節目，邀請近3000名本地、內地和海外藝術家參與演出和交流。今年開幕節目舞劇《白蛇》匯聚各界頂尖藝術家、內地人氣舞者和海外星級華人舞蹈家，透過芭蕾舞與中國舞詮釋《白蛇傳》中遊湖借傘、水漫金山等經典橋段。
文化節核心項目之一的「中國戲曲節」同樣好戲連場。今年以「義薄雲天．滿台忠義」為題，深度挖掘各劇種中蘊含「忠、義」精神的故事。頭炮節目「京劇大武生藝術展演」邀得上海、北京、天津及湖北四大京劇院的領軍武生同台競藝。
免費隋唐文明展覽
文化節亦設多項免費活動，包括展出逾165件陝西及香港珍稀文物的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」；葵芳新都會廣場將舉行演藝嘉年華，呈獻非遺表演。公共圖書館則透過展覽與劇場，介紹漢唐文化風貌，將藝術帶入社區。
林鳳珊：文化節獲社會各界熱烈響應
康文署總經理林鳳珊表示，文化節獲社會各界熱烈響應，首兩屆的參與人次均超過90萬，高達八成半受訪者認為文化節增強他們對中華文化的認識及興趣，且觀眾有年輕化的趨勢，體現活動在推動中華文化方面的成效，署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力，也希望透過中華文化節的平台，繼續匯聚不同力量弘揚中華文化。