第三屆中華文化節6月開鑼 280場活動接連登場 經典民間故事活現舞台

從詩詞、書法到戲曲，這些底蘊深厚的中華藝術至今仍深受大眾喜愛。大型文化盛事「中華文化節2026」將於6至9月期間舉行，今年以「傳奇」為主題，舉辦280場活動，涵蓋舞蹈、音樂會、展覽及講座。康文署表示，前兩屆文化節吸引逾90萬人參與，體現活動在推動中華文化方面的成效；署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力。
由文體旅局主辦、康文署策劃的「中華文化節2026」橫跨6至9月，以「傳奇」為題的一系列多元化節目，取材自中國民間傳說和經典故事，邀請近3,000名本地、內地和海外藝術家參與演出和交流。今年的開幕節目為舞劇《白蛇》，匯聚各界頂尖藝術家、內地人氣舞者和海外星級華人舞蹈家，透過芭蕾舞與中國舞詮釋《白蛇傳》中遊湖借傘、水漫金山等經典橋段。
文化節核心項目之一的「中國戲曲節」同樣好戲連場。今年以「義薄雲天．滿台忠義」為題，聚焦各劇種中蘊含的「忠、義」精神故事。頭炮節目「京劇大武生藝術展演」，邀得上海、北京、天津及湖北四大京劇院的領軍武生同台獻藝。
免費隋唐文明展覽
文化節亦設多項免費活動，包括展出逾165件陝西及香港珍稀文物的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」；葵芳新都會廣場將舉行《多彩華藝》演藝嘉年華，設有非遺表演。公共圖書館亦會透過展覽與劇場等活動，介紹漢唐文化風貌，將藝術帶入社區。
林鳳珊：文化節獲社會響應
康文署總經理林鳳珊表示，文化節獲社會各界熱烈響應，首兩屆的參與人次均超過90萬，高達八成半受訪者認為文化節有助加深他們對中華文化的認識及興趣，觀眾亦呈年輕化趨勢，體現活動在推動中華文化方面的成效。署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力，也希望透過中華文化節的平台，繼續匯聚不同力量，弘揚中華文化。