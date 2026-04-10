第三屆中華文化節6月開鑼 280場活動接連登場 經典民間故事活現舞台

從詩詞、書法到戲曲，這些底蘊深厚的中華藝術至今仍深受大眾喜愛。大型文化盛事「中華文化節2026」將於6至9月期間舉行，今年以「傳奇」為主題，舉辦280場活動，涵蓋舞蹈、音樂會、展覽及講座。康文署表示，前兩屆文化節吸引逾90萬人參與，體現活動在推動中華文化方面的成效；署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力。

由文體旅局主辦、康文署策劃的「中華文化節2026」橫跨6至9月，以「傳奇」為題的一系列多元化節目，取材自中國民間傳說和經典故事，邀請近3,000名本地、內地和海外藝術家參與演出和交流。今年的開幕節目為舞劇《白蛇》，匯聚各界頂尖藝術家、內地人氣舞者和海外星級華人舞蹈家，透過芭蕾舞與中國舞詮釋《白蛇傳》中遊湖借傘、水漫金山等經典橋段。