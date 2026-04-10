閱讀範文大熱《出師表》佔較多 中文教師：寫作題魔鬼在細節

中學文憑試(DSE)首科核心科目中文科昨開考，共有5.1萬名考生報考。閱讀卷兩篇白話文，分別是內地作家韓少功《當機器人成立作家協會》的節錄和香港作家葛亮的《聲音》，12篇範文就有《出師表》等大熱文章。有考生覺得閱讀卷難以理解到作者想表達的意思，但整體仍有信心；有中文科教師就認為，今年試卷整體比以往簡單，但闊別兩年的「無從判斷」題型再次出現，令難度增加，並形容寫作卷3選1題目均「魔鬼在細節」。
被喻為「死亡之卷」的中文科，卷一閱讀卷佔全科四成分數，甲部考核指定文言文範文；乙部的課外篇章就有兩篇白話文，分別是節錄自內地作家韓少功的議論文《當機器人成立作家協會》，談及人工智能是否可取代人類，以及香港作家、香港浸會大學中文系教授葛亮的《聲音》，描述對民間普通人物的觀察等，以及文言文《世說新語》。至於卷二寫作卷，要求考生就學校小賣部擬全面轉用電子支付，撰寫評論文章表達看法，以及在3道題目選答1題，包括以「眼前的甜點令這頓飯別具意義」、以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，或根據古語「與人善言，暖於布帛；傷人以言，深於矛戟」以「談說話」為題寫作一篇文章。
考生指難理解《聲音》想表達意思
考生陳同學在應考後稱，首篇課外篇章純粹議論時事和價值觀，問題較容易回答，但《聲音》就不是太看得明白，理解不到作者想表達的意思和聲音象徵甚麼，亦覺得其他人也不會看得明。整體而言他仍然有信心，但擔心當其他考生也很高分就會被比下去。考生劉同學認為寫作卷比去年容易，又稱第二條的範圍較廣，使他能把日常經驗扣連至文章內容，發揮空間較大。
曾璧山(崇蘭)中學中文科主任陳錦銘表示，閱讀卷佔30分的12篇文言文範文當中，《出師表》的題目共佔9分，形容屬預期之內、可稱為「大熱當選」。佔餘下七成分數的課外篇章部分，今年就沒有出現要求比較不同文章的「對讀」題，引述有學生表示整體答卷較順暢。他又形容，寫作卷3條作文題都是「魔鬼在細節」，第一條的甜點題已列明除飽腹外還有其他意義，即要求考生寫作得更深入和將立意昇華，如文化傳承或個人感悟等；第二條描寫反思題就希望學生能以小見大，在平凡生活之中發現不平凡；第三條則希望學生反思要謹言慎行。
隔13年再引本地作家文章
整體而言，陳錦銘認為試卷較往年容易，因為考評局中文科取材開始愈趨生活化，如閱讀理解首篇文章談到人工智能，葛亮的文章則提到國內城市，現時中學生也在交流團親身到過內地。他又指，全份閱讀卷有32分為選擇題，比重有所增加，亦是事隔兩年後再次出現「無從判斷」的題型，增加難度。對於今次DSE事隔13年，再次引用香港作家文章出題，陳錦銘相信對本土作家是一種鼓舞，其行文用語亦相對令香港學生「易入口啲」。
考評局表示，DSE中文卷一和卷二考試有約5.1萬名考生報考，共設有約430個一般試場和逾560個特別試場，考試已順利完成，各試場學校整體運作暢順。該局監考人員在本地一般禮堂試場，透過第二代公開考試支援系統為考生點名及點算答卷，流程順暢，另有約85%考生用「報到易」應用程式自行簽到。另一科核心科目英文科將於今明兩日舉行，共設有3份試卷。