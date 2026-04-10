閱讀範文大熱《出師表》佔較多 中文教師：寫作題魔鬼在細節

中學文憑試(DSE)首科核心科目中文科昨開考，共有5.1萬名考生報考。閱讀卷兩篇白話文，分別是內地作家韓少功《當機器人成立作家協會》的節錄和香港作家葛亮的《聲音》，12篇範文就有《出師表》等大熱文章。有考生覺得閱讀卷難以理解到作者想表達的意思，但整體仍有信心；有中文科教師就認為，今年試卷整體比以往簡單，但闊別兩年的「無從判斷」題型再次出現，令難度增加，並形容寫作卷3選1題目均「魔鬼在細節」。

被喻為「死亡之卷」的中文科，卷一閱讀卷佔全科四成分數，甲部考核指定文言文範文；乙部的課外篇章就有兩篇白話文，分別是節錄自內地作家韓少功的議論文《當機器人成立作家協會》，談及人工智能是否可取代人類，以及香港作家、香港浸會大學中文系教授葛亮的《聲音》，描述對民間普通人物的觀察等，以及文言文《世說新語》。至於卷二寫作卷，要求考生就學校小賣部擬全面轉用電子支付，撰寫評論文章表達看法，以及在3道題目選答1題，包括以「眼前的甜點令這頓飯別具意義」、以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，或根據古語「與人善言，暖於布帛；傷人以言，深於矛戟」以「談說話」為題寫作一篇文章。