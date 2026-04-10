《給十九歲的我》團隊發聲明：啞忍了三年　發行商：校方說法與事實不符

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》，將在今年的意大利烏甸尼遠東電影節再度上映，再惹爭議。私隱專員公署昨日(9日)表示關注事件，英華女學校發聲明表示，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映記錄片。至於電影團隊則於深夜發聲明回應指「三年來都保持緘默」，整個團隊都受到很大的精神壓力，但為了尊重學校，所以「啞忍」了三年。發行商高先電影亦指校方說法與事實不符，不排除法律行動。

電影製作團隊聲明全文

各位關心《給十九歲的我》的朋友： 有關電影《給十九歲的我》最近的新發展，我感到非常難過和遺憾。三年來，我們都保持緘默，盡力迴避傳媒的提問，整個團隊受到很大的精神壓力，但為了尊重學校，為了有份參與拍攝的同學們不受輿論的干擾，我們啞忍了三年。 母校英華女校剛剛發出聲明，表示學校並未授權電影參加意大利遠東電影節，要與事件割蓆，我非常震驚。學校公然對社會講大話，我實在無法接受，不能容忍。 我和發行公司高先電影的代表 Winnie Tsang，在今年初開始與學校商討，讓發行公司根據合約，安排《給》片參加意大利的遠東電影節。今年2月26日，我和 Winnie與校長及副校長見面，席間我們討論有關事宜，校長更著我們預備參加影展的預算，二人於席間都沒有提出反對。

校長向我們表示，校方在一月就有關計劃與各參與拍攝的舊生商討，除了王卓聆沒有回覆，其餘都表示同意，當中包括舊生佘麗薇。因此佘最近向媒體表示相反的意願，我們是完全始料不及。事實上，佘在2022年曾經第二度簽署同意書，同意電影參加各地影展及包場放映等。 至於王，雖然她沒有回覆學校，但我們考慮她之前的意願，所以參加影展的版本，將其片段全部刪除。據我所知，影展主辦單位已經將有關資訊通知她的律師。我們一直希望事件能夠通過溝通低調處理，但今日，校方單方面公開聲明，聲言學校沒有同意電影參與影展，我們實在不能再啞忍。顯而易見，學校為了與事件割蓆，發出單方面聲明，目的為推卸責任，這並不是我們認識的英華女校，或是任何教育家的所為。

《給十九歲的我》是我們一班舊生，無償地為母校製作的電影，紀念學校多年來的春 風化雨，在製作的十年間，過程雖然艱巨，但拍攝團隊和被拍攝的同學和家長一直相 處融洽，絕無以威迫手段進行，若真的有如一些人所言，我們的工作是妄顧年輕人意 願，一直在侵犯他們的私隱，試問我們又怎可能拍攝得那麼多快樂片段、真摯交流？ 拍下一張又一張充滿笑容與歡樂的照片？難道所有都是假的？無論社會對我作出怎樣的抨擊，我們在這個問題上是完全問心無愧。 在電影上映和公眾更多討論出現之後，有個別舊生改變了想法，不想自己在電影出 現，我們聽到了她的聲音，立即停止了電影的放映，但我們希望電影在刪剪了相關片段之後，有一天能夠重見天日，不讓數百人的十年心血最後變成了「禁片」，這是我們 希望電影能夠參與影展的初衷。《給十九歲的我》是一班英華舊生無償地為母校留一個歷史紀錄，縱使事件讓我們受盡千夫所指，我們都堅持挺過去，想不到如今是學校出手割蓆，實在是整件事最大的諷刺。

團隊保留一切公開事實真相，還我們清白的權利。 團隊成員 張婉婷 黃慧 李淑嫻 蔣玉珍 郭偉倫 林子頴 劉冠之 2026 年 4 月 9 日

發行商高先亦發聲明，指英華女學校聲明的說法與事實不符，提到校方已授權國際發行及參與國際影展，今年初與校長見面對方亦沒有提出反對。而參展版本則不包爭議部份。高先稱已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。

高先電影有限公司聲明全文 聲明 我們留意到英華女學校今天發出的聲明，當中有關電影《給十九歲的我》參與烏甸尼 遠東電影節，學校指事前並無作出授權，有關說法與事實不符，對此我們感到非常遺憾。

根據發行合約，校方授權本公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，我們亦在今 年初與校長見面並徵詢校長意見，校長並沒有提出反對，並著本公司安排參展的預算。 至於電影中有爭議的部份，我們並不會在參展的版本中放映，有關決定亦已通知影展的主辦方。 本公司已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護本公司的聲譽和權益。 高先電影有限公司 2026 年 4 月 9 日