伊朗局勢｜政府擬每公升柴油補貼3元　能源諮詢委員會關注如何確保「落到用家袋」

政府擬為每公升柴油提供3元補貼，為期2個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業。能源諮詢委員會關注政府如何確保3元補貼「落到用家袋」。
能源諮詢委員會主席黃傑龍今早在電台節目指，認同政府先協助運輸業，以降低經營成本。由於油價是油公司釐定，相信政府會與油公司商討，令油價公開透明，當局亦可監察補貼，令用家可真正受惠。至於應否設油價封頂機制，黃傑龍認為會影響油公司的經營意願，繼而影響能源供應，需要小心處理此問題。
立法會議員陳紹雄在同一節目說，歡迎政府提出的臨時措施，他相信政府會監察燃油庫存及價格，防止油公司將補貼「落袋」。由於政府財政有限，他認同今次按緩急先後的原則支援業界。他期望政府繼續審視其他行業的需要，例如洗衣業。
另外，政府會減免貨車、巴士、小巴和的士，在所有政府收費隧道的50%隧道費，同樣為期2個月。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉說2月中旬至昨日為止，每公升柴油額外增加8元。他形容政府今次回應了業界一半訴求，可以「收貨」。
估計乘客仍需支付全額隧道費
的士受惠於隧道費減免，乘客關注可否獲同樣減免。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為措施主要為紓緩業界壓力，估計乘客仍需支付全額隧道費，相信政府在下午的立法會財務委員會釐清細節，以免爭拗。