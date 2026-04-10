伊朗局勢｜政府擬每公升柴油補貼3元　能源諮詢委員會關注如何確保「落到用家袋」

政府擬為每公升柴油提供3元補貼，為期2個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業。能源諮詢委員會關注政府如何確保3元補貼「落到用家袋」。

能源諮詢委員會主席黃傑龍今早在電台節目指，認同政府先協助運輸業，以降低經營成本。由於油價是油公司釐定，相信政府會與油公司商討，令油價公開透明，當局亦可監察補貼，令用家可真正受惠。至於應否設油價封頂機制，黃傑龍認為會影響油公司的經營意願，繼而影響能源供應，需要小心處理此問題。