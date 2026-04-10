連鎖健身中心內裝攝錄機偷拍50男女更衣　飛機維修工判囚1年

飛機維修工人涉在連鎖健身中心更衣室天花板安裝隱藏攝錄機，並偷拍50名事主的更衣過程。裁判官莫子聰今早(10日)在九龍城裁判法院判刑時指，被告明顯為了拍攝他人更衣而有預謀犯案。本案偷拍時間亦十分長，涉及的多名事主與被告並不認識皆屬無辜，遂判處監禁1年。
被告王鴻嘉(33歲)，報稱工程師，早前承認兩項窺淫罪。控罪指他於去年3月23及25日，在九龍黃大仙毓華街23號慈雲山中心7樓703B號舖ANYTIME FITNESS更衣室內，暗中拍攝共50名未知人士，所處的地方屬身處該地方的人士預期會露出私密部位或進行私密作為者，或對保存私隱有合理期望的情況，而被告未有理會未知人士是否同意被他拍攝。
涉及50事主 包括37男13女
案情指，被告是健身中心的會員，中心職員在去年3月26日接到投訴，指男女共用更衣室的天花板有不知名物體發出閃光，其後職員在天花板發現隱藏攝錄機，並確認其放置角度可以捕捉他人更衣遂報案求助。被告翌日在健身中心被捕，並指片段皆為自用，袋內另有2部含有片段的攝錄機。警方在其住所再發現兩部隱藏攝錄機，揭發在去年3月25至26日攝錄了逾100條影片，內容包括被告在天花板抽氣位安裝攝錄機的過程，及不知名女性的更衣片段，涉案事主共50人，包括37男13女。
案件編號：KCCC2832/2025