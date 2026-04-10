連鎖健身中心內裝攝錄機偷拍50男女更衣　飛機維修工判囚1年

飛機維修工人涉在連鎖健身中心更衣室天花板安裝隱藏攝錄機，並偷拍50名事主的更衣過程。裁判官莫子聰今早(10日)在九龍城裁判法院判刑時指，被告明顯為了拍攝他人更衣而有預謀犯案。本案偷拍時間亦十分長，涉及的多名事主與被告並不認識皆屬無辜，遂判處監禁1年。

被告王鴻嘉(33歲)，報稱工程師，早前承認兩項窺淫罪。控罪指他於去年3月23及25日，在九龍黃大仙毓華街23號慈雲山中心7樓703B號舖ANYTIME FITNESS更衣室內，暗中拍攝共50名未知人士，所處的地方屬身處該地方的人士預期會露出私密部位或進行私密作為者，或對保存私隱有合理期望的情況，而被告未有理會未知人士是否同意被他拍攝。