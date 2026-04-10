灣仔東亞銀行劫案｜劫匪為51歲持行街紙華裔男　警檢氣槍起回3.5萬元贓款(更新)

灣仔東亞銀行劫案，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達晚上交代事件，警方於中午約12時20分接報，一名男子闖入告士打道一銀行，持疑似手槍物件及錘仔打劫，以錘擊碎櫃枱膠片，要求職員交出現金，及後搶走約3.5萬元現金後逃去，事件中無人受傷。 灣仔警區刑事部接手調查，翻查大量閉路電視，包括「銳眼」計劃下的閉路電視畫面，發現疑犯踩單車到港鐵金鐘站，轉乘港鐵往柴灣方向逃走。灣仔警區刑事部聯同反恐特勤隊及港島衝鋒隊在柴灣大規模搜捕，約1.5小時內在環翠商場一餐廳外拘捕疑犯，在其身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並在金鐘海富中心外檢獲疑犯逃走時使用的單車。

相信銀行男職員與劫匪互不認識 被捕51歲男子為華人，持行街紙，報稱無業，正被警方扣查。警方相信他是單獨犯案，正調查犯案動機、氣槍來源，以及是否曾到銀行「踩線」等。 至於銀行閉路電視影片顯示一名男職員主動現身將鈔票交予劫匪，林建達稱，該男職員原本在「後枱」工作，因聽到嘈吵聲而到櫃枱了解，當時櫃枱女職員非常驚慌，故男職員出來協助處理事件，相信他與劫匪互不認識。

今日(10日)中午12時26分，警方接獲銀行職員報案，指灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行發生搶劫案。一名男子持械行劫後挾贓逃去，消息指損失約3.5萬元現金。據了解警方於約下午2時，在柴灣環翠商場截獲該名涉案男子。從網上片段可見，賊人闖入銀行後，手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客，又從褲袋掏出錘仔恐嚇，女職員受驚連忙蹲在櫃台下，男職員發現後舉起雙手走近，按指示點算現金並放入文件夾交予賊人，賊人得手後轉身離去，整個過程約兩分鐘。

東亞銀行劫案事發一刻CCTV片段

於柴灣環翠商場截獲疑犯 消息稱戴黑色帽、穿著黑衫、戴口罩、身高5呎10吋的男子，手持錘仔及疑似槍械，進入與灣仔警署相距約350米步行距離的東亞銀行分行。疑犯進入銀行，打破4號櫃台玻璃向職員搶劫。疑犯得手後踏單車往金鐘方向逃離現場。警方在金鐘海富中心外發現懷疑有關的單車。警方翻查閉路電視，發現疑犯曾在金鐘港鐵站出現。經過一輪追捕，最終於柴灣環翠商場截獲疑犯。 東亞銀行表示事件中有兩位分行職員及一位客戶受驚，但並無受傷，該行會為他們提供適切的支援和幫助。有關損失仍在點算中。