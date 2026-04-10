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出版：2026-Apr-10 13:08
更新：2026-Apr-10 21:35

灣仔東亞銀行劫案｜劫匪為51歲持行街紙華裔男　警檢氣槍起回3.5萬元贓款(更新)

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灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）)

灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）)

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灣仔東亞銀行劫案，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達晚上交代事件，警方於中午約12時20分接報，一名男子闖入告士打道一銀行，持疑似手槍物件及錘仔打劫，以錘擊碎櫃枱膠片，要求職員交出現金，及後搶走約3.5萬元現金後逃去，事件中無人受傷。

灣仔警區刑事部接手調查，翻查大量閉路電視，包括「銳眼」計劃下的閉路電視畫面，發現疑犯踩單車到港鐵金鐘站，轉乘港鐵往柴灣方向逃走。灣仔警區刑事部聯同反恐特勤隊及港島衝鋒隊在柴灣大規模搜捕，約1.5小時內在環翠商場一餐廳外拘捕疑犯，在其身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並在金鐘海富中心外檢獲疑犯逃走時使用的單車。

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相信銀行男職員與劫匪互不認識

被捕51歲男子為華人，持行街紙，報稱無業，正被警方扣查。警方相信他是單獨犯案，正調查犯案動機、氣槍來源，以及是否曾到銀行「踩線」等。

至於銀行閉路電視影片顯示一名男職員主動現身將鈔票交予劫匪，林建達稱，該男職員原本在「後枱」工作，因聽到嘈吵聲而到櫃枱了解，當時櫃枱女職員非常驚慌，故男職員出來協助處理事件，相信他與劫匪互不認識。

灣仔東亞銀行劫案，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達(中)晚上交代事件。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。

今日(10日)中午12時26分，警方接獲銀行職員報案，指灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行發生搶劫案。一名男子持械行劫後挾贓逃去，消息指損失約3.5萬元現金。據了解警方於約下午2時，在柴灣環翠商場截獲該名涉案男子。從網上片段可見，賊人闖入銀行後，手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客，又從褲袋掏出錘仔恐嚇，女職員受驚連忙蹲在櫃台下，男職員發現後舉起雙手走近，按指示點算現金並放入文件夾交予賊人，賊人得手後轉身離去，整個過程約兩分鐘。

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賊人闖入銀行。(車cam L（香港群組）) 賊人闖入銀行。(車cam L（香港群組）) 賊人手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客。(車cam L（香港群組）) 賊人手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客。(車cam L（香港群組）) 賊人手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客。(車cam L（香港群組）) 賊人手持疑似手槍指嚇銀行職員及顧客。(車cam L（香港群組）) 女職員受驚連忙蹲在櫃台下。(車cam L（香港群組）) 男職員發現後舉起雙手走近。(車cam L（香港群組）) 男職員發現後舉起雙手走近。(車cam L（香港群組）) 男職員按指示點算現金並放入文件夾交予賊人。(車cam L（香港群組）) 男職員按指示點算現金並放入文件夾交予賊人。(車cam L（香港群組）) 男職員按指示點算現金並放入文件夾交予賊人。(車cam L（香港群組）) 男職員按指示點算現金並放入文件夾交予賊人。(車cam L（香港群組）) 賊人得手後轉身離去。(車cam L（香港群組）)

東亞銀行劫案事發一刻CCTV片段

於柴灣環翠商場截獲疑犯

消息稱戴黑色帽、穿著黑衫、戴口罩、身高5呎10吋的男子，手持錘仔及疑似槍械，進入與灣仔警署相距約350米步行距離的東亞銀行分行。疑犯進入銀行，打破4號櫃台玻璃向職員搶劫。疑犯得手後踏單車往金鐘方向逃離現場。警方在金鐘海富中心外發現懷疑有關的單車。警方翻查閉路電視，發現疑犯曾在金鐘港鐵站出現。經過一輪追捕，最終於柴灣環翠商場截獲疑犯。

東亞銀行表示事件中有兩位分行職員及一位客戶受驚，但並無受傷，該行會為他們提供適切的支援和幫助。有關損失仍在點算中。

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